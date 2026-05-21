Thi hành quyết định khởi tố Kiều Phương Duy SN 2008 cùng nhiều người khác

Theo Duy Anh | 21-05-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 20/5, Bộ Công an thông tin, Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã thi hành đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Từ Công Huy Hoàng, sinh năm 2009; Não Hoàng Điệp, sinh năm 2006; Dương Hoàng Gia Phong, sinh năm 2008; Kiều Phương Duy, sinh năm 2008; Nguyễn Thế Hải, sinh năm 2009 và Phú Kiều Nữ Tường Oanh, sinh năm 2009; cùng trú xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hoà.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 9/5, tại thôn 12, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, 6 đối tượng trên cầm theo hung khí, bom xăng di chuyển trên các xe mô tô, nẹt pô, la hét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh, an toàn tại địa phương.

Công an xã Ninh Phước khởi tố nhóm đối tượng ném bom xăng và gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi trên, Từ Công Huy Hoàng đã bị khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Xã Phước Dinh và Não Hoàng Điệp đã bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại phường Phan Rang, đều đang áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Từ Công Huy Hoàng và Não Hoàng Điệp, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

