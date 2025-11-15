Cựu cán bộ y tế cầm đầu đường dây tự đánh vỡ xương trục lợi 6 tỷ đồng bảo hiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 6 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh tỉnh Phú Thọ và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Phú Thọ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và triệt phá thành công một đường dây tự gây thương tích có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, vô nhân tính nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn.

Tạ Minh Châu tại cơ quan công an.

Thông qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ, Tạ Minh Châu (SN 1995, cựu cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê), là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành Y tế và am hiểu sâu cấu tạo xương – khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Bản phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Đáng chú ý, Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê, rồi dùng kim tiêm, búa... để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự tai nạn thật.

Khi thương tích tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Theo đánh giá của Giám đốc Công an tỉnh, thủ đoạn này vừa tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia, vừa được tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Các đối tượng trong vụ án.

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều người khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng.