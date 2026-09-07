Cựu cầu thủ U23 Thường Châu phải lên facebook xin việc làm

Nguyễn Trọng Đại từng là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ bóng đá Việt Nam làm nên những dấu mốc lịch sử ở cấp độ trẻ. Anh từng đeo băng đội trưởng U19 Việt Nam, góp mặt tại U20 World Cup 2017 và cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á tại Thường Châu. Thế nhưng ở tuổi 29, tiền vệ này bất ngờ phải lên Facebook công khai tìm kiếm một công việc.

Tối 6/9, Trọng Đại gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh anh thi đấu trên sân cỏ với lời dẫn đầy khẩn khoản: “Mọi người ơi, ai có công việc gì tốt dễ làm không cho em xin tham khảo giúp em với ạ!”. Nam cầu thủ không nói rõ công việc anh đang tìm kiếm có nhất thiết phải liên quan đến bóng đá hay không. Đáng chú ý, Trọng Đại cũng chưa tuyên bố giải nghệ.

Sau khi được dàn cầu thủ động viên, anh em, bạn bè và người hâm mộ bình luận góp ý, gợi ý các loại hình công việc, Trọng Đại tâm sự: "Em cảm ơn mọi người đã góp ý, để em tìm 1 công việc phù hợp em làm ạ".

Trọng Đại từng nổi đình đám trong lứa U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018, nay phải lên mạng tìm việc gây xôn xao (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1997, Trọng Đại sở hữu chiều cao 1,84 m và từng được đánh giá là một tiền vệ có nhiều tiềm năng. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, từng giữ băng đội trưởng U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Năm 2016, Trọng Đại cùng U19 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Bahrain ở tứ kết U19 châu Á, qua đó giành quyền tham dự U20 World Cup 2017. Tại giải đấu diễn ra ở Hàn Quốc, anh nằm trong danh sách chính thức của U20 Việt Nam cùng những cái tên sau này trở thành tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Hậu, Đình Trọng hay Hồ Tấn Tài.

Đầu năm 2018, Trọng Đại tiếp tục được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á tại Thường Châu. Đội bóng năm ấy đi một mạch tới trận chung kết và giành ngôi á quân châu Á. Tuy nhiên, Trọng Đại nằm trong số những cầu thủ không được sử dụng phút nào tại giải.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ở cấp CLB, Trọng Đại từng cùng Viettel vô địch V.League 2020. Mùa giải đó, anh ra sân 9 trận, có 8 lần đá chính và ghi một bàn. Năm 2021, anh còn được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhưng không có cơ hội thi đấu.

Nhưng sau khi chia tay Viettel vào năm 2022, sự nghiệp của Trọng Đại bắt đầu đi xuống. Anh lần lượt khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định rồi Hải Phòng nhưng không tìm được vị trí ổn định. Mùa 2023/24, anh chỉ có 2 lần ra sân cho Hải Phòng với tổng cộng 30 phút trước khi chia tay đội bóng.

Tháng 5/2025, Trọng Đại trở lại sân cỏ trong màu áo Gia Định FC ở giải hạng Nhì, trước khi gia nhập Long An tại giải hạng Nhất mùa 2025/26. Mùa vừa qua, anh có 13 lần ra sân, trong đó 4 trận đá chính và ghi một bàn. Anh cũng có 2 lần đá chính tại Cúp Quốc gia. Sau khi mùa giải kết thúc, Trọng Đại không còn nằm trong nhóm cầu thủ được Long An nhắc tới khi chuẩn bị cho mùa 2026/27. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa có bến đỗ chuyên nghiệp mới.

Từ một cầu thủ từng được kỳ vọng trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam, từng đứng trên sân khấu World Cup U20 và là thành viên thế hệ U23 làm nên kỳ tích Thường Châu, Trọng Đại giờ đây đang phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho chặng đường tiếp theo.