Cựu giám đốc BV Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nhận mức án giảm sâu dưới khung

Chiều nay 21-4, TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (đứng thứ 3 hàng đầu từ trái qua) và các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tuyên án cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn 3 năm tù; Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc, 2 năm 6 tháng; Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng Bệnh viện, 2 năm tù; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh (đều là cựu phó phòng phụ trách Phòng Vật tư) 2 năm 6 tháng cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh nêu trên, TAND TP còn tuyên Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế Hoàng Nga, 3 năm 6 tháng tù; Phan Tuấn Đạt, cựu chủ tịch HĐQT, phó giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát, từ 24 tù cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2015, với tư cách Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước, sau đó sẽ hợp thức cho các doanh nghiệp trúng thầu nhằm thanh toán. Giai đoạn 2016 - 2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, bị can Tuấn cùng cùng các cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện đã thông đồng với các bị can thuộc Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng stent và các vật tư sẽ bán cho bệnh viện. Bị cáo Tuấn cùng các đồng phạm khác đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và quỹ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền gần 54 tỉ đồng.

Bị cáo Tuấn còn chỉ đạo bị cáo Hưởng thương thảo, đàm phán với các nhà thầu, đề nghị họ chi hỗ trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội từ 2-5% giá trị mỗi gói thầu. Trong đó, Công ty Hoàng Nga hằng năm hỗ trợ 300 triệu đồng, Công ty Kim Hòa Phát mỗi năm hỗ trợ 60 triệu đồng và không cho vào hạch toán. Ngoài ra, bị cáo Tuấn và Nguyễn Đức Đảng khai nhận các dịp trước Tết âm lịch năm 2016, 2017, hai bên đã đưa - nhận tổng số 10.000 USD "để cảm ơn"…

Bản án sơ thẩm xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là phù hợp. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tới trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, đi ngược lại với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Trong vụ án, bị cáo Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới lập trình phê duyệt danh mục y tế theo giá đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo bà Hưởng xác định giá trần theo giá mình phê duyệt…, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và quỹ bảo hiểm xã hội hơn 53 tỉ đồng.

"Vai trò của bị cáo Tuấn được xác định là vai trò chính trong vụ án. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quang Tuấn được xác định trong hoàn cảnh ngành y tế khó khăn, nhưng bị cáo đã nôn nóng, thiếu hiểu biết nên dẫn đến sai phạm. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã nộp lại số tiền chiếm hưởng, có trách nhiệm với hành vi của mình, bị cáo đã nộp hơn 6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Tuấn chỉ vi phạm trong công tác quản lý, đây là tình tiết giảm nhẹ, áp dụng dưới mức hình phạt mà Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị"- bản án nêu.

Các bị cáo còn lại cũng thành khẩn khai báo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được tuyên dưới khung.