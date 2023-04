Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nhận tiền tỷ giúp doanh nghiệp trúng thầu

Ngày 12/4, được biết, Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Phạm Thị Hằng (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa , cựu Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị truy tố cùng tội với Hằng có các bị can: Trịnh Hữu Nghĩa (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Phụng (Phó trưởng phòng Sở), Lê Văn Cương (cựu Trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT), Bùi Trí Thức (chuyên viên Sở), Nguyễn Quốc Việt (thẩm định viên Công ty BTC Value), Lê Thế Sơn (giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa), Vũ Thị Ninh (kế toán trưởng công ty sách) và Hồ Thị Sáu (nhân viên Công ty BTC Value)...

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng.

Theo cáo trạng, năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa có chủ trương mua sắm thiết bị cho 169 trường học vùng đặc biệt khó khăn. Biết việc này, bị can Lê Thế Sơn tới gặp Hằng, xin tạo điều kiện trúng thầu và được đồng ý.

Hằng sau đó chỉ đạo bị can Nguyễn Văn Phụng và các đồng phạm kết hợp với Sơn để "thông thầu" bằng cách lập thông số kỹ thuật, cấu hình sao cho chỉ mặt hàng máy chiếu của Sơn đáp ứng được điều kiện.

Bên cạnh đó, nhóm Phụng cũng định giá 222 bộ máy chiếu kèm tiền lắp đặt, tư vấn thẩm định là hơn 33 tỷ đồng. Khi bị can Phạm Thị Hằng gửi văn bản, đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho phê duyệt gói thầu giá trị 34 tỷ đồng và được phê duyệt mức giá 33,6 tỷ đồng.

Liên danh các doanh nghiệp của Sơn sau đó trúng thầu với giá hơn 32,6 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố, Hội đồng định giá theo vụ việc tỉnh Thanh Hóa kết luận số hàng Sơn cung cấp chỉ có giá trị 25 tỷ đồng. Do đó, gói thầu số 1, các bị can gây thiệt hại hơn 7,6 tỷ đồng cho Nhà nước.

Tương tự, ở gói thầu số 2 mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy lớp 1 phục vụ sách giáo khoa mới năm 2020 – 2021 tại 512 trường, Sơn tiếp tục gặp Hằng, xin trúng thầu. Các bị can xây dựng giá thiết bị dạy học là hơn 88,5 tỷ đồng và các công ty trong liên danh của Sơn tiếp tục trúng thầu ở mức 87 tỷ đồng.

Theo định giá, số hàng này có giá trị thực hơn 73,7 tỷ đồng nên các bị can gây thiệt hại hơn 13,2 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố kết luận, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 20,8 tỷ đồng trong hai gói thầu mua sắm thiết bị cho các trường học trên địa bàn.

Đáng chú ý, quá trình thực hiện hai gói thầu trên, cơ quan điều tra xác định, bị can Sơn đến phòng làm việc của Nguyễn Văn Phụng đưa 6 tỷ đồng. Số tiền này, Phụng khai đưa cho Phạm Thị Hằng 3 tỷ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa 1,65 tỷ đồng; Bùi Trí Thức 300 triệu đồng; Lê Văn Cương 250 triệu đồng; cá nhân Phụng lấy 700 triệu đồng. Còn lại 300 triệu đồng được sử dụng chung cho Sở.