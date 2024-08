Cựu Phó Trưởng Phòng Tàu sông đưa số tài khoản để giám đốc chi cục đăng kiểm chuyển tiền hối lộ

Hôm nay (1/8), tại phiên tòa xét xử ‘đại án đăng kiểm’, HĐXX tiến hành thẩm vấn 40 bị cáo cuối cùng. Trong số này nhóm bị cáo Phòng Tàu sông thuộc Cục ĐKVN.

Bị cáo thuộc nhóm Phòng Tàu sông Cục ĐKVN trả lời thẩm vấn HĐXX sáng nay 1/8. Ảnh: Tân Châu (chụp qua màn hình).

Đáng chú ý trong nhóm bị cáo thuộc Phòng Tàu sông có cựu Phó Trưởng phòng Đỗ Trung Học đang trốn truy nã và bị xét xử vắng mặt.

Viện Kiểm sát công bố phần sai phạm của bị cáo Học cho biết, để được cấp thông báo năng lực, chủ các cơ sở đóng tàu tại Long An liên hệ bị cáo Phạm Hoài Hà (cựu Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An). Sau đó bị cáo Hà giới thiệu bị cáo Nguyễn Xuân Hào (Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An) lập hồ sơ của 38 cơ sở đóng tàu. Bị cáo Hào đã nhận của chủ các cơ sở đóng tàu từ 30 triệu đồng đến 150 triệu đồng/xưởng trọn gói đến khi được cấp thông báo năng lực, Nguyễn Xuân Hào đã gửi các hồ sơ này ra Cục ĐKVN tiến hành đánh giá.

Các bị cáo tại Trại giam T30 (Củ Chi) sáng nay 1/8. Ảnh: Tân Châu (chụp qua màn hình).

Tại Cục ĐKVN, Đỗ Trung Học là người soát xét hồ sơ. Bị cáo Học đã cung cấp số tài khoản và yêu cầu Phạm Hoài Hà đưa tiền để duyệt hồ sơ. Hà yêu cầu Nguyễn Xuân Hào chuyển tiền vào tài khoản của Đỗ Trung Học.

Quá trình điều tra, bị cáo Đỗ Trung Học đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã. Cáo trạng xác định, hành vi của bị cáo Đỗ Trung Học đã cấu thành tội “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng và hiện TAND TPHCM đang xét xử vắng mặt bị cáo Học.

Tại một quyết định công bố tại phiên tòa, HĐXX cho biết, có chỉ định luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM bào chữa cho bị cáo Đỗ Trung Học.

Còn bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Trưởng Phòng Tàu sông) bị cáo buộc, trong quá trình soát xét hồ sơ cấp thông báo năng lực cho cơ sở đóng tàu, ông Hưng đã đánh giá 62 cơ sở và soát xét 98 hồ sơ, kết quả điều tra xác định 30 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực. Bị cáo Đậu Ngọc Bình, (cựu Phó phòng Tàu sông), đã đánh giá 1 hồ sơ, soát xét 57 hồ sơ, kết quả điều tra xác định 15 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực.

Phòng xử án đặt ở Trạm giam T30 (Củ Chi) sáng nay. Ảnh: Tân Châu (chụp qua màn hình).

Các bị cáo Phan Huy Liêm, Phạm Thế Dương và Vũ Văn Sơn là Đăng kiểm viên Phòng Tàu sông, trong đó Phan Huy Liêm đã đánh giá 24 cơ sở, soát xét 21 hồ sơ, kết quả điều tra xác định 5 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực và Vũ Văn Sơn đã đánh giá 8 cơ sở và soát xét 9 hồ sơ, kết quả điều tra xác định 3 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực.

Lần lượt trả lời xét hỏi của HĐXX về cáo buộc của Viện kiểm sát, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên và trình bày các tình tiết để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.