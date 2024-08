‘Cứu tinh bí mật’ đưa dầu Nga đi muôn nơi bất chấp lệnh trừng phạt, châu Âu ba lần bảy lượt cấm vận nhưng chưa có tác dụng

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu theo dõi tàu từ LSEG và các nguồn tin từ Reuters, Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của mình bằng cách sử dụng các tàu bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt.

Mặc dù đã được thêm vào danh sách trừng phạt của EU vào tháng 6 như một phần trong gói trừng phạt thứ 14 của khối đối với Nga, nhưng các tàu này vẫn tiếp tục hoạt động làm nổi bật những thách thức to lớn trong việc cấm vận dầu và tàu chở của Nga.

Một trong những tàu bị trừng phạt, tàu Saga treo cờ Barbados (trước đây còn có tên gọi là NS Spirit), đã thực hiện bốc dỡ vào ngày 8/8 tại cảng Vysotsk vùng Baltic của Nga với 33.000 tấn sản phẩm dầu mazut. Theo Reuters, con tàu hiện đang hướng tới kênh đào Suez và hướng tới châu Á – thị trường tiêu thụ chủ đạo của Nga hiện nay.

Một tàu chở dầu khác có tên Kavia (trước đây gọi là Hana), hiện đang nạp dầu diesel tại cảng Primorsk của Baltic. Điểm đến cuối cùng của lô hàng này vẫn chưa rõ ràng, nhưng việc sử dụng các tàu như vậy nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Nga nhằm lách các lệnh trừng phạt của EU.

Đáng chú ý những tàu bị trừng phạt này vốn bị cấm vào các cảng của châu Âu vẫn đang hoạt động tại các vùng biển quốc tế, nơi chúng được tự do dỡ hàng ra ngoài lãnh thổ EU.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh có những báo cáo gần đây về việc dầu nhiên liệu của Nga được dỡ xuống các cảng của Trung Quốc bằng các tàu nằm trong danh sách trừng phạt liên quan đến Iran.

Một số tàu khác bị EU trừng phạt cũng đã đổi tên và gắn lại cờ, một chiến thuật phổ biến để tránh bị phát hiện và tiếp tục hoạt động. Các tàu như Serenade, N Cerna và Success đã được phát hiện ở Biển Marmara, cho thấy rằng bất chấp các lệnh trừng phạt, dòng chảy dầu của Nga vẫn hoạt động rất tích cực.

Những diễn biến này khiến các nhà chức trách hoài nghi về tính hiệu quả của chế độ trừng phạt hiện tại, đặc biệt là khi Nga tìm thấy các thị trường và tuyến đường thay thế để duy trì xuất khẩu dầu của mình.

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ gần đây đã trở thành nước nhập khẩu dầu Nga lớn nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc. Dữ liệu về xuất khẩu từ thương mại và công nghiệp của Ấn Độ cho thấy nước này đã nhập khẩu 2,07 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) của Nga trong tháng 7, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12% so với cùng kỳ.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô tháng 7 của Ấn Độ đã vượt quá 1,76 triệu thùng/ngày của Trung Quốc thông qua đường ống và vận chuyển.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã mua dầu thô của Nga với giá thấp hơn dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế sau khi châu Âu cấm vận dầu Nga do xung đột tại Ukraine. Sản lượng dầu ESPO Blend của Nga đến Ấn Độ đã tăng trong tháng 7 lên 188.000 thùng/ngày do các tàu Suezmax lớn hơn được sử dụng.

Các nhà máy lọc dầu ở phía đông bắc Trung Quốc thường là những người mua ESPO lớn nhất nhờ vị trí gần Nga, tuy nhiên, hiện nay họ mua ít hơn do nhu cầu nhiên liệu yếu.

Theo Oilprice