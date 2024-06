Cựu vụ trưởng phản đối cáo buộc lừa 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Sáng 21/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị hại trong vụ là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vắng mặt tại tòa.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Cáo buộc của Viện kiểm sát thể hiện, ông Tá tự nhận mình làm chủ dự án Núi Cuống (Quảng Ninh) và bán lại cho ông Đỗ Anh Dũng. Ông Dũng 2 lần chuyển tổng cộng 80 tỷ đồng cho Tá nhưng sau đó không mua được dự án nên đòi lại. Cựu Vụ trưởng chỉ trả lại 33 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 47 tỷ.

Khai tại tòa, Nguyễn Sỹ Tá khẳng định không lừa đảo, cáo trạng truy tố bị cáo là không đúng sự thật. Bị cáo cho biết, dự án Núi Cuống của Công ty Đức Anh do vợ chồng ông Nguyễn Đăng Duyệt, bà Đinh Thị Hải Yến làm chủ. Hai người đưa hồ sơ, ủy quyền cho Tá bán dự án với giá 320 tỷ đồng.

Do quen biết từ trước, Tá đến gặp, chào bán cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Ban đầu, ông Dũng định giá 500 tỷ đồng. "Tôi giật mình, bảo ôi sao nhiều thế. Sau thống nhất bán dự án với giá 400 tỷ", bị cáo khai.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá tại toà.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Công ty Đức Anh sau đó ký hợp đồng mua bán dự án Núi Cuống nên bị cáo Tá khẳng định bản thân là môi giới, được ông Đỗ Anh Dũng đưa 50 tỷ đồng tiền công. Việc cáo trạng truy tố bị cáo 2 lần nhận tổng 80 tỷ đồng là sai.

Chủ tọa hỏi: "50 tỷ đồng này của cá nhân Đỗ Anh Dũng hay tiền của Tân Hoàng Minh?" . Bị cáo Tá trả lời không nắm rõ, bản thân nghĩ đây là tiền "riêng của anh Dũng".

Nguyễn Sỹ Tá cho hay, hợp đồng mua bán Núi Cuống không thành vì Tân Hoàng Minh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn. Khi đó, Đỗ Anh Dũng gọi điện, thông báo cho Tá việc này và bảo "em trả cho anh tiền môi giới". Bị cáo Tá do vậy trả lại 33 tỷ đồng.

"Anh Dũng ở nước Việt Nam là người thế nào mà bảo anh ấy tin dự án của tôi, Công ty Đức Anh của tôi, trong khi tôi không đứng tên?", bị cáo Nguyễn Sỹ Tá nói.

Chủ tọa sau đó cho tạm dừng xét xử để hội ý và quyết định trả hồ sơ do thấy "cáo trạng truy tố chưa phù hợp". Đầu tiên, có 2 cổ đông của Tân Hoàng Minh lấy tư cách của tập đoàn này, ký hợp đồng mua cổ phần Công ty Đức Anh nên cần lấy lời khai của họ để làm rõ.

Tiếp đến, cơ quan chức năng cần xác định lại số tiền Đỗ Anh Dũng chuyển cho Nguyễn Sỹ Tá là tiền riêng của ông Dũng hay có tiền từ các cổ đông khác tại Tân Hoàng Minh. Ngoài ra, cần làm rõ một sổ đỏ bị cáo Tá giữ nhưng đứng tên người khác, đang bị cảnh sát kê biên là của ai.

Những việc này không thể làm rõ tại tòa nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát điều tra bổ sung.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị lừa 80 tỷ

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Công ty Đức Anh muốn bán dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Đức Anh nhờ cựu vụ trưởng tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá “thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác”.

Nguyễn Sỹ Tá sau đó mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Đỗ Anh Dũng. Tá giới thiệu với ông Dũng rằng địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.

Tá còn nói rằng dự án và Công ty Đức Anh là của mình vì “trước đây Tá làm Giám đốc nhà khách Chính phủ ở 37 Hùng Vương, phục vụ các “bác” nên được cho dự án. Do ông Tá là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên mới nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên giùm.

Ông chủ Tân Hoàng Minh tin tưởng nên đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng.

Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỷ đồng và Tá đề nghị giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các “bác” và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này. Số tiền còn lại 320 tỷ đồng thì sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Ông Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc và các hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.

Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, ông Tá lên tầng 5 tòa nhà Công ty Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc.

Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.

Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Tá nói.

Giữa tháng 3/2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh là bà Đinh Thị Hải Yến, Nguyễn Đăng Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Nguyễn Sỹ Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông.

Do đó, Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặt cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận.

Tuy nhiên, cựu vụ trưởng mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cựu vụ trưởng không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Bị can Tá khai rằng số tiền 80 tỷ đồng là do ông Dũng hứa thưởng nếu giúp ông Dũng mua nhanh được dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên bị can ký giấy tờ nhận 80 tỷ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc.