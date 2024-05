Đã biết 50 số điện thoại lừa đảo mới nhất hiện nay, có thể chặn, khoá luôn được không?

Tội phạm lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 390.000 tỉ đồng

Theo thống kê trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP.

Trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỉ lệ người dùng thiết bị di động, mạng xã hội… nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%.

Trước tình trạng trên, các nhà mạng đưa ra cảnh báo khách hàng sử dụng điện thoại cần đặc biệt cảnh giác với 50 số điện thoại sau:

Các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu, 2 số tiếp theo không phải là 84 (Mã nước VN), ví dụ như: Moldova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226)…

Các đầu số trong nước gồm có: +1900, +024, +028...Trong đó đầu số +1900 gồm có những số điện thoại sau: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199.

Đầu số +024 gồm có những số điện thoại sau: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220, 0249997044.

Đầu số +028 gồm có những số điện thoại sau: 02899964439, 2856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142.

Về câu hỏi có thể chặn, khoá luôn các số điện thoại lừa đảo được không, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, một số chuyên gia công nghệ khẳng định điều này là hoàn toàn khả thi.

Theo phân tích của các chuyên gia, về mặt kỹ thuật, các tổng đài hay thuê bao muốn hoạt động được, nghe gọi được đều phải thông qua hệ thống, băng tần của các nhà mạng. Trừ trường hợp lừa đảo xuyên biên giới, còn lại thực tế chuyện ngăn chặn không phải bất khả thi, dù có dùng công nghệ nào chăng nữa. Chỉ cần xác định đích đến thực sự là đơn vị nào, đơn vị nào đã bán thông tin và xử phạt nặng, ra lệnh cấm kinh doanh thì có thể hạn chế triệt để được.

Như vậy về mặt quản lý thì cơ quan chức năng đều có công cụ để hạn chế, khóa hoặc chặn ngay các thuê bao có dấu hiệu vi phạm, có ý đồ lừa đảo hoặc đã được công khai là lừa đảo.

Sẽ có phần mềm phòng chống lừa đảo qua mạng cho người dân vào tháng 7 tới

Mới đây, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, tại hội thảo, Ban nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã chính thức giới thiệu phần mềm phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho người dân.

Phần mềm hoạt động trên cả hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là Android và iOS, được phát triển nhằm mục tiêu chính là trang bị cho người dân công cụ để phát hiện và phòng ngừa lừa đảo. Được cung cấp miễn phí, ứng dụng này không chỉ giúp người dùng nhận diện các dấu hiệu lừa đảo mà còn góp phần nâng cao kỹ năng an toàn thông tin cho cộng đồng.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và là Giám đốc công nghệ tại Công ty An ninh mạng NCS, phần mềm đã được thiết kế để đối phó với 24 hình thức lừa đảo phổ biến nhất, thông qua việc xác định và chặn các điểm nóng chủ chốt trong các giao dịch trực tuyến.

Theo ông Sơn: "Phần mềm sử dụng công nghệ tiên tiến để kiểm tra số điện thoại, địa chỉ website, số tài khoản, quét mã độc và kiểm tra mã QR, giúp người dùng tránh xa các mối nguy hiểm tiềm tàng trên không gian mạng."

Các tính năng nổi bật của phần mềm bao gồm khả năng kiểm tra số điện thoại để ngăn chặn các cuộc gọi lừa đảo và spam, cảnh báo người dùng về các trang web độc hại hoặc giả mạo, và cung cấp khả năng quét mã QR trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào.

Đặc biệt, tính năng kiểm tra tài khoản giúp người dùng xác minh tính xác thực của các số tài khoản ngân hàng trước khi thực hiện các giao dịch tiền tệ.