Đã có đại lý đầu tiên được Apple cho phép bán hàng trên TikTok sau "lệnh" cấm

Trươc đó, giới công nghệ xôn xao thông tin Apple yêu cầu các chuỗi bán lẻ ủy quyền ngừng kinh doanh sản phẩm Apple trên TikTok Shop. Điều này gây chú ý bởi TikTok Shop đang là nền tảng bán hàng tốt, với tất cả mặt hàng nói chung và hàng Apple nói riêng.



Đơn cử, theo như báo cáo từ YouNet ECI về TikTok Shop, tổng giá trị giao dịch các dòng điện thoại iPhone trên nền tảng này trong tháng 5/2024 đạt 84,8 tỷ đồng - tăng trưởng 307% so với tháng 4.

Cũng theo báo cáo, Top 3 gian hàng dẫn đầu về lượng giao dịch điện thoại iPhone trên TikTok Shop trong tháng lần lượt là ba chuỗi bán lẻ chính hãng FPT Shop, Viettel Store và Di Động Việt.

Về phía F.Studio by FPT, Công ty cho biết thời gian qua đã nỗ lực hợp tác và đàm phán với thương hiệu này để đồng hành. Theo đó, ngay từ hôm nay, F.Studio by FPT chính thức được Apple cấp quyền mở bán sản phẩm của hãng trên nền tảng TikTok Shop.

Đại diện F.Studio by FPT, ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple chia sẻ:

"Trong suốt quá trình thử nghiệm và phát triển kinh doanh trên nền tảng TikTok, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu đáng kể và tự hào trở thành hệ thống bán lẻ hàng đầu, tiên phong trong việc phát triển mô hình 'mua sắm giải trí' tại Việt Nam. TikTok không chỉ là nền tảng bán hàng đầy tiềm năng mà còn là cầu nối lý tưởng giúp F.Studio by FPT tiếp cận khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ năng động, yêu thích sự sáng tạo và trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi."

Vị này cũng nói thêm, FPT Shop và F.Studio by FPT liên tục thu về doanh số 'khủng' trên nền tảng TikTok Shop.

Là đại lý ủy quyền chính thức của Apple từ năm 2012, năm 2023 nhận thấy tiềm năng mạnh mẽ đến từ xu hướng 'mua sắm giải trí' trên TikTok, hệ thống đã tiên phong áp dụng mô hình bán hàng tại nền tảng này và gặt hái thành công vang dội với các sản phẩm iPhone, MacBook, tai nghe AirPods,... Cụ thể, trong tháng 5/2024, YouNet ECI ghi nhận 1.922 điện thoại iPhone bán ra từ gian hàng của FPT Shop và F.Studio by FPT, tăng doanh thu 240% so với tháng trước, con số này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường thương mại điện tử trên TikTok, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ cao cấp Apple.