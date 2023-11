Apple ghi nhận doanh thu kỷ lục tại thị trường Việt Nam

Apple vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh cho quý 4 năm 2023, với mức doanh thu 89,5 tỷ USD. Trong báo cáo của hãng, mức doanh thu từ dòng iPhone đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, doanh số bán hàng từ các dòng sản phẩm khác của hãng đều bị giảm trong quý 4, đặc biệt là với máy Mac và iPad.

Trong báo cáo, CEO Tim Cook cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường thành công nhất của Apple, thậm chí còn lập kỷ lục doanh thú quý. Cụ thể, Apple đạt kỷ lục doanh thu tại Ấn Độ, và một số quốc gia gồm Brazil, Canada, Pháp, Indonesia, Mexico, Philippines, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Việt Nam.

CEO của Apple cho rằng dòng iPhone 15 có mức doanh thu tốt hơn rất nhiều so với dòng iPhone 14. Bên cạnh đó, ông còn cho biết mức doanh thu đang tăng trưởng mặc dù cả hai mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đều đang bị hạn chế về nguồn cung.

Đối với máy Mac, mức doanh thu từ dòng sản phẩm này bị giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Trang The Verge cho rằng đây là lý do đã khiến Apple phải trình làng dòng máy Mac chạy chip M3 mới tại sự kiện Scary Fast.



Trong khi đó, doanh thu từ các dòng sản phẩm khác của Apple là iPad và các thiết bị đeo tay đều bị giảm ở trong quý 4. Cụ thể, doanh thu của iPad giảm 10% và thiết bị phụ kiện giảm 3% (bao gồm Apple Watch, tai nghe AirPods, phụ kiện AirTag, Homekit…). Chỉ có duy nhất mảng dịch vụ của Apple là không bị ảnh hưởng khi tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.