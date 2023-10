Đã dán thẻ thu phí điện tử không dừng gần 5 triệu ô tô các loại

Báo cáo mới nhất gửi Quốc hội của Bộ GTVT về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 thống kê, toàn bộ 155 trạm thu phí trên toàn quốc, gồm 66 trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý, 60 trạm thu phí do địa phương quản lý và 29 trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) quản lý, với tổng số 893 làn thu phí đã được đầu tư, lắp đặt hoàn thiện thiết bị thu phí ETC.

Các làn thu phí ETC trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cơ bản tình hình hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí vận hành ổn định. Toàn bộ các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ được vận hành thu phí theo phương án chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy và các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Việc chỉ thu phí điện tử không dừng đã giúp các phương tiện lưu thông qua trạm nhanh hơn, không phải dừng lại trả phí như trước đây nên không gây ra ùn tắc tại trạm ngay cả trong các dịp cao điểm, giảm tải trong công tác đổi tiền lẻ, bảo quản tiền mặt tại các trạm thu phí.

Liên quan đến việc thí điểm thu phí ETC tại 2 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, để từng bước nhân rộng ra các sân bay khác, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đề xuất thí điểm trong thời gian 6 tháng. Hiện nay, các trạm thu phí sân bay trong cả nước, đặc biệt là ở sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thu phí theo hình thức thủ công, lái xe phải dừng xe trước trạm thu phí để trả tiền mặt, khiến cho khu vực trạm thường xuyên bị ùn tắc.

Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng triển khai thí điểm mở rộng thêm dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích xã hội, hiệu quả dự án theo quy định tại Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ, phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống thu phí điện tử không dừng, cũng như có cơ sở đánh giá, hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.