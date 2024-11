Đã đến lúc đầu tư vào bạc thay vì vàng?

Bạc được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán theo Ounce Troy (viết tắt là Ozt) - một ounce là khoảng 31,1 gram. Bạc được khai thác nhiều nhất tại Mexico (khoảng 6.000 tấn/năm, tại gần 200 mỏ bạc), Peru (khoảng 4.300 tấn/năm), Trung Quốc (khoảng 3.500 tấn/ năm). Lượng bạc ở ba quốc gia này chiếm hơn 50% tổng sản lượng bạc toàn cầu.

Năm 2022-2023, nhu cầu bạc trên thế giới tăng 11%, một phần lý do là bạc có tầm quan trọng trong sản xuất tấm quang điện mặt trời. Nhu cầu bạc cho ngành này tăng 64% trong 2 năm 2022-2023. Tuy nhiên, sản lượng bạc toàn cầu năm 2023 giảm 1% so với năm trước đó, do nhu cầu sử dụng làm đồ trang sức và đồ gia dụng giảm.

Đầu tư vào bạc được cho là lý tưởng.

Những công ty lớn nhất trên thị trường bạc là Industrias Penoles SAB de CV, Polymetal International PLC, Fresnillo PLC, Pan American Silver Corp… có doanh thu và vốn hóa thị trường lên tới nhiều tỷ USD.

Bạc là một kênh đầu tư đáng tin cậy , với nhiều loại hình đầu tư khác nhau. Theo báo cáo mới đây của Silver Institute (Viện Bạc - một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận), trong thời điểm các lĩnh vực đầu tư còn gặp những khó khăn, đầu tư vào bạc là lý tưởng.

Báo cáo của Viện Bạc nêu: “Bạc mang đến sự kết hợp độc đáo giữa tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng, bạc như một tài sản có sức hấp dẫn đáng kể khi là nơi trú ẩn an toàn của tiền và ngày càng được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp. Điều này khiến bạc trở thành công cụ đảm bảo danh mục đầu tư cân bằng, linh hoạt và giảm thiểu rủi ro".

Cũng theo báo cáo này, nhu cầu bạc toàn cầu dự kiến sẽ đạt hơn 1,2 tỷ ounce vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, bạc đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đang rất phát triển, đặc biệt là ngành sản xuất tấm pin mặt trời và thiết bị điện tử.

So với các kim loại quý nhất như bạch kim và vàng, giá bạc thấp nhất. Điều này làm cho bạc trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận đối với nhiều nhà đầu tư (bao gồm cả người mới bắt đầu) và cả người có số vốn khiêm tốn. Bạc vật chất có trọng lượng chỉ từ 37,5 gr, tương đương 1 lượng (1 cây) hiện có giá hơn 1 triệu VNĐ.

Trong các giai đoạn kinh tế có nhiều dấu hiệu không thật tốt, các nhà đầu tư thường chuyển hướng từ đầu tư vào nhiều tài sản khác sang mua bạc và vàng.

Bạc được sử dụng nhiều trong công nghiệp, trong khi vàng được người dân mua nhiều hơn. Đà tăng trưởng của giá bạc thường trùng với những biến động về lạm phát.

Những hình thức đầu tư bạc được cho là hiệu quả bao gồm: Đầu tư bạc vật chất (bạc miếng, bạc thỏi, trang sức bạc); đầu tư vào quỹ ETF bạc; mua cổ phiếu của các công ty khai thác bạc... Trong các hình thức đầu tư bạc này, đầu tư vào bạc vật chất được xem là an toàn hơn cả.