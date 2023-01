Đã đến lúc nhà đầu tư bất động sản xuống tiền “đón sóng”?

Nhà đầu tư kỳ vọng vào thị trường



Thị trường bất động sản những ngày cận Tết Nguyên đán vẫn duy trì nhịp độ trầm lắng, theo đó, thanh khoản tiếp tục suy giảm trong dịp cuối năm. Song, với những nhà đầu tư có sẵn tiền lại cho đây là cơ hội để mua bất động sản giá “hời” và chờ “đón sóng”.

Mới đây, anh Minh Quang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuống tiền mua vào lô đất có diện tích 80m2 tại Bắc Ninh với giá 2,5 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm 2022, lô đất này đã rẻ hơn tới 30%. Anh Minh dự tính sẽ giữ mảnh đất trong vòng khoảng 2 năm, với kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ sớm hồi phục và xuất hiện làn sóng mới.

Không chỉ anh Minh, anh Nguyễn Hồng (Hà Đông, Hà Nội) cũng đang ráo riết tìm những lô đất đẹp, với mức giá hợp lý trong dịp cận Tết. Anh cho rằng, thời điểm này, nhiều chủ đất cần tiền tất toán các khoản nên sẽ dễ thương thảo thêm về giá cả.

“Tôi không vay mượn nên thấy thời điểm này giá đã mềm hơn nhiều so với đầu năm 2022, do vậy bắt đầu đi tìm mua đất. Chỉ cần giảm so với thời điểm sốt khoảng 20 - 30% tôi sẽ mua và chờ đợi đợt sóng mới xuất hiện. Chỉ cần tới giữa năm 2023 khi thị trường được tháo gỡ khó khăn, thanh khoản hồi phục có thể sẽ có lãi”, anh Hồng nói.

Với những động thái quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản của Chính phủ, nhiều nhà đầu tư hiện nay đã có tâm lý lạc quan hơn. Cùng đó là kỳ vọng thị trường sẽ sớm vực dậy trong năm nay.

Thị trường bất động sản sẽ hồi phục trong năm 2023?

Đưa ra dự báo về thị trường bất động sản năm 2023, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, những diễn biến của thị trường trong nửa đầu năm sẽ không có nhiều thay đổi. Lực cầu cũ của thị trường chưa được đáp ứng có thể sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2023, nhưng nhiều khả năng sẽ giảm do thu nhập và việc làm khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế.

Bên cạnh đó, trong đầu năm 2023, lãi suất có thể giảm nhưng không đáng kể, vẫn ở mức cao dẫn đến áp lực khó giảm giá bất động sản. Điều này khiến sức mua của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp.

“Quý I/2023 giao dịch sẽ vẫn đạt thấp, nhưng có thể duy trì ngang bằng cùng kỳ năm 2022, vì thị trường vẫn có những dự án chất lượng tốt, giá bán phù hợp. Từ quý II đến cuối năm 2023, giao dịch sẽ tăng tốt hơn nếu chính sách vĩ mô được thực hiện như dự báo”, ông Đính nói.

Về giá bán, vị chuyên gia cho rằng, trong quý I và nửa đầu quý II/2023 giá bán bình quân có thể sẽ giảm nhẹ sau đó đi ngang. Nếu kinh tế ổn định, khả năng cao giá bán các sản phẩm sẽ tăng trở lại. Ở phân khúc chung cư, giá căn hộ phân khúc thấp sẽ không giảm, thậm chí tăng nếu nguồn cung không được cải thiện.

Trong khi đó, đất nền ở những vùng phát triển quá mức, giá đã tăng quá mạnh, sẽ tiếp tục giảm để điều chỉnh về mức phù hợp. Ngược lại, những vùng chưa có nhiều dự án, sẽ có khả năng tăng.

Ông Đính dự báo, nếu chính sách vĩ mô được điều chỉnh, các dự án phù hợp nhu cầu thị trường được kích hoạt chắc chắn thị trường bất động sản sẽ được khởi động trở lại.

“Nếu chính sách vĩ mô được điều chỉnh, giúp tháo gỡ khó khăn cho thị trường về dòng vốn, thủ tục đầu tư, bắt đầu từ cuối quý I, những dự án phù hợp với nhu cầu như nhà ở bình dân, nhà ở xã hội đang triển khai dở dang, vướng mắc ở giai đoạn trước khả năng sẽ được khơi thông, đẩy vào thị trường một nguồn cung mới”, vị chuyên gia nói.

Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, càng về cuối năm nguồn cung phù hợp nhu cầu thị trường càng được cải thiện. Điều này sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về thanh khoản, giúp thị trường phục hồi.