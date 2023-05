Đã đến lúc nhà đầu tư cần nghĩ đến tích lũy dài hạn?

Nhiều cổ phiếu tốt bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm chung của thị trường đang có mức định giá hấp dẫn – tạo cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng giải ngân. Với các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm, uỷ thác đầu tư các quỹ đầu tư chuyên nghiệp được nhiều chuyên gia khuyến nghị.



VN-Index tăng 4,17%, thanh khoản tháng 4 tích cực

Kết thúc tháng 4/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.049,12 điểm, giảm 1,46% so với tháng 3/2023 do tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về bức tranh kết quả kinh doanh quý 1/2023 kém khả quan dù đã được dự báo từ trước, cũng như động thái bán ròng mạnh của khối ngoại.

Tuy nhiên, nếu so với đầu năm, VN-Index đang có hiệu suất tốt nhất so với khu vực Đông Nam Á khi ghi nhận mức tăng 4,17% (nhờ mức nền thấp giảm sâu 32,8% trong năm 2022) và nhiều chính sách hỗ trợ được ban hành như mặt bằng lãi suất đang hạ nhiệt; các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản lần lượt được ban hành; nỗ lực thúc đẩy đầu tư công,...

Nhờ vậy, dòng tiền của các nhà đầu tư đã quay lại thị trường, được thể hiện thông qua sự tăng trưởng về cả khối lượng và giá trị giao dịch, với hơn 641,1 triệu cổ phiếu và 11.121 tỷ đồng được giao dịch, tương ứng tăng lần lượt 24,63% về khối lượng bình quân và 21,36% về giá trị bình quân so với tháng 3/2023.

Diễn biến thị trường trong những tháng đầu năm không nằm ngoài dự báo sau khi trải qua một năm 2022 thăng trầm, nhiều biến động lớn. Cùng với đó, tác động của lãi suất tăng và thắt chặt tín dụng đối với các phân khúc cho vay rủi ro cao, bao gồm đầu tư bất động sản, chứng khoán, là những yếu tố gây khó khăn chính cho thị trường chứng khoán đến nay.

Cơ hội tốt để tích sản

"Đi hay ở" cũng là câu hỏi mà các nhà tư vấn, môi giới nhận được thường xuyên trong hơn nửa năm qua. Câu trả lời chung được lặp lạị là nên ở lại thị trường và kiên trì đầu tư trong giai đoạn này. Điều này sẽ đem lại cho nhà đầu tư nhiều thành quả trong vài năm tới, đồng thời tạo cơ hội tốt để tích lũy tài sản bằng cổ phiếu. Đối với nhà đầu tư hiện tại thì nên tiếp tục con đường đầu tư.

Theo báo cáo chiến lược tháng 5 của CTCK VNDIRECT, mặc dù khoảng cách hiện tại giữa tỷ suất thu nhập/giá cổ phiếu (E/P) và lãi suất huy động vẫn chưa thật sự hấp dẫn như giai đoạn tháng 10-11 năm ngoái để nhà đầu tư có thể tham gia vào kênh chứng khoán, nhưng với kỳ vọng lãi suất huy động có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới thì khoảng cách này sẽ rộng thêm và nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng dần tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư.

Ông Trương Quang Bình, Phó giám đốc phân tích nghiên cứu tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường sẽ dao động trong biên độ hẹp và đồng thời đang phản ánh một số thông tin vĩ mô tiêu cực như FED tăng lãi suất và đưa ra tín hiệu duy trì ở mức cao trong một thời gian, sản xuất giảm do đơn hàng xuất khẩu suy yếu, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 1 đa số kém khả quan so với cùng kỳ và thậm chí dự báo quý 2/2023 vẫn còn nhiều thách thức. Chính vì vậy, việc giao dịch ngắn hạn ở thời điểm hiện tại là tương đối thách thức.

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng đây vẫn là thời điểm tốt để thực hiện tích lũy cổ phiếu trong trung và dài hạn. Thứ nhất do định giá hiện tại của thị trường rất rẻ so với mức trung bình trong một thập kỷ với PE dự phóng dao động quanh 10 lần. Tuy nhiên, giá rẻ không phải là yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trong ngắn hạn, nhưng lại là chỉ báo tốt để đầu tư trong dài hạn.

Thứ hai, nhà đầu tư nên nhìn xa hơn một chút bởi vì Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng hơn, nhưng để phát huy tác dụng thì cần thời gian. Ông Bình ước tính tác động của các chính sách sẽ có độ trễ ít nhất từ 3 đến 6 tháng.

Thứ ba, về mặt chu kỳ, một chu kỳ thị trường chứng khoán kéo dài bình quân từ 8 đến 10 năm trong đó hai năm sẽ là thời điểm suy thoái và 8 năm còn lại là thời điểm hồi phục và tăng trưởng.

Nguồn YSVN, Bloomberg

Tích sản phù hợp với cả nhà đầu tư không chuyên



Cây đại thụ trong ngành đầu tư Warren Buffet có câu nói nổi tiếng: "Nên xem sự biến động của thị trường là bạn, không phải là kẻ thù". Bởi thị trường luôn đầy biến động và khó lường nên ngay cả những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhất cũng không thể đoán chính xác khi nào thị trường sẽ tăng hoặc giảm. Vậy đối với những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm hoặc kiến thức tài chính tốt, đâu là cơ hội để đầu tư và tích sản.

Theo bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản khối trong nước của Dragon Capital Việt Nam, có nhiều cách để tham gia đầu tư. Nếu không trực tiếp mua bán chứng khoán thì nhà đầu tư vẫn có thể chọn đầu tư gián tiếp thông qua chứng chỉ quỹ của những công ty quản lý quỹ uy tín trên thị trường. Đây là kênh đầu tư phổ biến trên thế giới hàng trăm năm. Ở các nước phát triển, chứng chỉ quỹ là kênh đầu tư rất phổ thông, ví dụ tỷ lệ người có đầu tư chứng chỉ quỹ ở Hàn Quốc là 1 trên 4 người, Nhật Bản thì 1 trên 3 người, còn ở Mỹ thì cứ 10 người thì có 9 người đầu tư quỹ…." (*)

Ở Việt Nam, ngành quản lý quỹ tuy mới xuất hiện gần 20 năm với quỹ đầu tiên ra đời là Quỹ Đầu tư DCDS (tên cũ: VF1) do Dragon Capital quản lý và đến nay cả thị trường có gần 100 quỹ hoạt động. Và các quỹ này cũng đã có lịch sử và hiệu quả hoạt động được kiểm chứng qua thời gian, chẳng hạn quỹ DCDS có tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân (CAGR) 13%/năm trong 10 năm gần nhất, cao gần gấp đôi lãi suất ngân hàng trung bình trong cùng thời gian.

"Ở thời điểm này, nhà đầu tư đang lăn tăn trước những biến động. Liệu đầu tư có rủi ro không, theo tôi, có. Tuy nhiên, không đầu tư cũng … rủi ro bởi không ai đoán được đáy hay đỉnh, nhưng có một điều chắc chắn là một nền kinh tế tăng trưởng thì thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng theo trong dài hạn." Bà Hạnh chia sẻ. Việc phân bổ đầu tư theo hình thức mua tích luỹ hàng tháng với tầm nhìn đầu tư dài hạn sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng được sức mạnh của lợi nhuận gộp theo thời gian, qua đó xây dựng nền móng tích sản vững chắc. Hiện nay việc đầu tư tích sản đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ. Chẳng hạn chương trình đầu tư định kỳ iSAVING của Dragon Capital cho phép mọi người bắt đầu tích lũy đầu tư chỉ từ 100.000 Đồng, đầu tư theo tần suất hàng tuần hoặc hàng tháng ngay trên ứng dụng đầu tư DragonX rất tiện lợi mà không phải tốn thời gian hay công sức.

"Ken Fisher, một nhà đầu tư nổi tiếng có nói rằng, thời gian đầu tư trên thị trường thường tốt hơn chọn thời điểm vào thị trường (Time In The Market Beats Timing The Market – Almost Always). Vì thế, lựa chọn duy trì đầu tư đều đặn và kỷ luật là một giải pháp giúp nhà đầu tư tối ưu các cơ hội tích lũy tài sản mình theo diễn biến của thị trường. Đó chính là cách mà hàng trăm triệu nhà đầu tư trên thế giới đang chọn hình thức đầu tư định kỳ".

(*) (Nguồn: Asia Asset Management https://www.asiaasset.com/post/21785-1218-th-rt) China and Taiwan both have a market penetration rate of 11%, Korea’s is 23% and Japan, 30%. Australia’s rate is 114% and the figure for the US is 91%