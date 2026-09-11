Đã ký hợp đồng và chuyển khoản đủ 56 triệu đồng tiền thuê nhà nhưng chủ nhà không cho ở, công an đồng ý quyết định của chủ trọ, nam sinh 2004 phải tìm nhà mới

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Theo The Guardian, năm 2022, một người đàn ông có con trai 18 tuổi mới chuyển đến London (Anh) để học đại học, ông đã giúp con tìm một phòng trọ cho thuê trong tháng 11 thông qua trang web theroomlet.co.uk.

Sau khi xem phòng trực tuyến và gửi giấy tờ chứng minh danh tính, đơn đăng ký của người con được chấp thuận qua email. Gia đình sau đó chuyển khoản ngân hàng trước 800 bảng Anh tiền thuê một tháng và 784 bảng Anh tiền đặt cọc, tổng cộng 1.584 bảng Anh, tương đương khoảng 56 triệu đồng và ký hợp đồng trực tuyến.

Người con dự kiến chuyển vào căn phòng ngày 31/10. Tuy nhiên, kể từ sau khi nhận được tiền, John là người liên hệ với gia đình tại theroomlet, không còn trả lời các cuộc gọi, tin nhắn hay email.

Nhận thấy có điều bất thường, gia đình tìm cách xác minh lại thông tin căn nhà và liên hệ với chủ nhà thực sự. Sau khi trao đổi, chủ nhà cho biết mình không hề nhận được khoản tiền nào và không thực hiện giao dịch cho thuê với gia đình. Chủ nhà rất lấy làm tiếc trước sự việc và đồng ý phối hợp với gia đình để trình báo cơ quan chức năng, qua đó giúp làm rõ người đứng sau tin đăng và khoản tiền đã được chuyển đi.

Đến lúc này, gia đình mới nhận ra vấn đề không nằm ở căn nhà, mà ở người đứng ra cho thuê. Tin đăng có thể sử dụng thông tin và hình ảnh của một bất động sản có thật, nhưng người liên hệ lại không phải chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền cho thuê.

Điều đáng chú ý là tại thời điểm đó, trang web vẫn hoạt động với giao diện đầy đủ, nội dung được xây dựng khá thuyết phục và tiếp tục nhận đăng ký từ những người có nhu cầu thuê nhà.

Khi kiểm tra kỹ hơn, gia đình nhận thấy nhiều bất động sản được quảng cáo trên trang web có hình ảnh và cách trình bày rất giống nhau. Trong khi đó, giá thuê được đưa ra thấp bất thường so với mặt bằng tại những khu vực ở London mà các căn phòng được quảng cáo.

Người cha cũng đã gửi hai tin nhắn tới chủ trang web để yêu cầu giải thích nhưng không nhận được phản hồi. Không lâu sau đó, trang web bị gỡ khỏi mạng.

Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc cho thấy một trong những dấu hiệu nguy hiểm của lừa đảo cho thuê nhà: căn nhà có thể là thật, nhưng người cho thuê lại là giả. Kẻ gian có thể sao chép một tin đăng hợp pháp, sử dụng hình ảnh của căn nhà thật rồi thay đổi thông tin liên hệ để đưa nạn nhân vào một giao dịch giả.

Vì vậy, việc nhìn thấy hình ảnh căn nhà, nhận được hợp đồng trực tuyến hay trao đổi qua email với một người tự nhận là chủ nhà vẫn chưa đủ để chứng minh giao dịch an toàn. Người thuê nên xác minh độc lập danh tính của chủ nhà, quyền sở hữu hoặc quyền cho thuê bất động sản trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào.

Câu chuyện trên cũng cho thấy rủi ro của việc chuyển tiền trực tiếp qua ngân hàng. Khác với một số hình thức thanh toán bằng thẻ có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, chuyển khoản ngân hàng có thể khiến việc lấy lại tiền trở nên khó khăn hơn nếu người nhận thực chất là kẻ lừa đảo.

Những vụ việc như vậy không phải trường hợp cá biệt tại London. Lực lượng công an, cảnh sát phụ trách London, cảnh báo không nên chuyển tiền hoặc ký hợp đồng trước khi xác minh danh tính của người cho thuê và thông tin bất động sản. Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời chào mời "quá tốt để là sự thật", kiểm tra thông tin của người giao dịch và không chuyển tiền cho người không quen biết hoặc không đáng tin cậy.

Internet ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn khiến người dùng chuyển khoản để thanh toán cho ô tô, đồng hồ, căn hộ nghỉ dưỡng và cả phòng trọ. Với những giao dịch có giá trị lớn, đặc biệt là khi người thuê chưa tận mắt kiểm tra căn nhà và chưa xác minh được danh tính, quyền sở hữu hoặc quyền cho thuê của đối phương, việc chuyển tiền chỉ vì một mức giá hấp dẫn có thể trở thành cái bẫy.