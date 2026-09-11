Meta trình làng trợ lý cá nhân Muse, biết gửi email, đặt phòng, nhắc nhở lịch trình, xây dựng kế hoạch

Meta vừa chính thức giới thiệu trợ lý AI cá nhân Muse, nhằm chủ động hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu và đề xuất ý tưởng phù hợp.

Theo Meta, điểm khác biệt của Muse nằm ở khả năng không chỉ đưa ra câu trả lời mà hỗ trợ người dùng nâng cao hiệu suất công việc. Muse có thể hỗ trợ gửi email, tìm kiếm thông tin, đặt chuyến đi hoặc hỗ trợ điền thông tin trên các biểu mẫu trực tuyến.

Ảnh: Meta

Với những mục tiêu quan trọng hơn, người dùng có thể chia sẻ điều mình muốn đạt được, sau đó Muse sẽ giúp xây dựng kế hoạch phù hợp, sắp xếp thời gian, các đầu việc và những bước triển khai công việc. Người dùng có thể giao nhiều việc cùng lúc, bổ sung yêu cầu mới mà không cần chờ Muse hoàn thành tác vụ trước đó, hoặc tách riêng các cuộc trò chuyện cho những dự án cần bối cảnh khác nhau.

Về cơ chế hoạt động, Muse có thể tiếp tục làm việc ở chế độ nền. Sau khi nhận một yêu cầu, Muse có thể tiếp tục xử lý theo lịch hoặc khi xuất hiện thông tin mới. Muse chỉ quay lại thông báo khi có điều đáng chú ý hoặc khi cần người dùng đưa ra quyết định.

Meta cho hay, điều này đặc biệt hữu ích với những tác vụ dễ bị bỏ sót trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ, Muse có thể theo dõi các email liên quan đến năm học mới, đưa những ngày quan trọng vào lịch trình của gia đình, chuẩn bị danh sách đồ dùng cần mua và nhắc người dùng khi phát hiện hạn cuối của một tác vụ sắp đến.

Muse hỗ trợ người dùng với các tác vụ đơn giản như hỗ trợ điền thông tin trên các biểu mẫu trực tuyến (Ảnh: Meta)

Muse có thể ghi nhớ những thông tin người dùng từng chia sẻ để cải thiện chất lượng hỗ trợ theo thời gian, đồng thời duy trì cuộc trò chuyện liên tục thay vì chỉ phản hồi theo từng lượt hỏi - đáp.

Dựa trên mục tiêu, thói quen và những gì đã được trao đổi, Muse cũng có thể chủ động đưa ra gợi ý, như biến một video công thức nấu ăn được lưu trên Instagram thành danh sách nguyên liệu cần mua, gợi ý thực đơn cho một bữa tiệc và ghi nhớ chế độ ăn của khách trước khi hỗ trợ gửi lời mời.

Khi cần thanh toán đơn hàng theo yêu cầu của người dùng, Muse có thể sử dụng Link, giải pháp thanh toán do Stripe phát triển. Theo Meta, Muse cũng là trợ lý AI đầu tiên được áp dụng các cơ chế bảo vệ giao dịch bao gồm hỗ trợ trong trường hợp hàng bị hư hỏng hoặc thất lạc, giảm giá sau khi mua, đổi trả không mất phí và đảm bảo hoàn trả đối với các giao dịch đủ điều kiện.

Trả lời câu hỏi về vấn đề quyền riêng tư và bảo mật, Meta cho hay, tập đoàn đã xây dựng Muse theo nguyên tắc người dùng luôn biết Muse đang làm gì, có thể quyết định Muse được phép làm gì và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.

Muse vận hành trên Muse Secure VM, một máy ảo chuyên biệt trên đám mây, nơi trợ lý AI cùng dữ liệu và thông tin xác thực của các dịch vụ được kết nối được lưu trữ một cách an toàn.



