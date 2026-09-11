KOL, KOC quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, cùng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 10/9, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, công tác quản lý, kiểm soát quảng cáo trên không gian mạng được thực hiện thường xuyên. Do hoạt động quảng cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực, việc kiểm tra, xử lý được triển khai theo hướng phối hợp liên ngành khi phát sinh vụ việc.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, khung pháp lý về quảng cáo trên môi trường số đã được bổ sung, trong đó đáng chú ý là Luật số 75/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Luật quy định cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo và hoạt động quảng cáo trên mạng.

Đặc biệt, có quy định riêng về nghĩa vụ của người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao trách nhiệm của những người sử dụng uy tín, sức ảnh hưởng cá nhân để quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến công chúng.

Cùng với đó, Nghị định 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo lần đầu bổ sung nhóm hành vi vi phạm của người có ảnh hưởng (KOL/KOC). Theo đó, các hành vi vi phạm thuộc nhóm này có thể bị phạt từ 40 đến 100 triệu đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, xóa nội dung vi phạm; thu hồi sản phẩm, hàng hóa và xin lỗi công khai.

KOL, KOC phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin sản phẩm sai sự thật. Ảnh: TL

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Hội Quảng cáo, Sở Công thương thành phố, các doanh nghiệp mạng đa kênh (MCN), KOL và người nổi tiếng tuyên truyền pháp luật về quảng cáo trên môi trường số.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ đề “Quảng cáo trên môi trường số - Lấy sự minh bạch và trách nhiệm xã hội làm chiến lược phát triển”, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, nhất là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục quán triệt Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nghệ sĩ, người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo không đơn thuần thực hiện một giao dịch thương mại mà còn sử dụng uy tín cá nhân để tác động đến quyết định tiêu dùng của công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, các hành vi thổi phồng công dụng, quảng cáo sai sự thật hoặc lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ, người có ảnh hưởng để tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên môi trường số.