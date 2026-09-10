Hàng loạt sản phẩm, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt trình diễn tại TechFuture 2026

Đại diện doanh nghiệp công nghệ trình diễn giải pháp trước Hội đồng chuyên gia

Sự kiện do Mạng lưới Vietnam Innovation Hub (VIH) phối hợp cùng Hiệp hội VAMOBA, Liên hiệp các quốc gia khởi nghiệp (UNUP), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Việt Nam (NSSC) và Global Expo tổ chức, diễn ra trong hai ngày 10-11/9.

Doanh nghiệp Việt tìm đường làm chủ công nghệ chiến lược

Phát biểu khai mạc, ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, xây dựng năng lực nội sinh về công nghệ chiến lược là yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học & Công nghệ)

Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ đánh giá cao sáng kiến của Ban Tổ chức TechFuture, Hiệp hội VAMOBA cùng các đơn vị đồng hành trong việc tạo dựng không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng chuỗi hoạt động triển lãm, pitching và kết nối trong 2 ngày diễn ra sự kiện sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu giải pháp, tìm kiếm đối tác và nhận được góp ý từ Hội đồng chuyên gia.

Ông Phạm Cường - Chủ tịch Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Hiệp hội xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột phát triển, với mục tiêu đến năm 2030 xe điện chiếm khoảng 40% sản lượng và hướng tới 100% sản phẩm là xe điện thân thiện với môi trường vào năm 2035.

Ông Phạm Cường - Chủ tịch Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA)

Cũng theo ông Cường, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia là căn cứ quan trọng để Hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp, hội viên xây dựng lộ trình đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Trong đó, nhiều lĩnh vực như công nghệ số, robot và tự động hóa, năng lượng và vật liệu tiên tiến gắn liền trực tiếp với định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mà VAMOBA đang theo đuổi.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Kiều Công Thược - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (VNFund) cho rằng tầm nhìn dài hạn về công nghệ là yếu tố quyết định để Việt Nam theo kịp các nước có nền công nghệ phát triển trong khu vực.

Ông Kiều Công Thược - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (VNFund)

“Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư có vai trò như ‘vườn ươm’ để nuôi dưỡng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ trong nước tiệm cận và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới, từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sáng tạo toàn cầu”, ông Thược nhận xét.

Doanh nghiệp công nghệ trình diễn giải pháp trước Hội đồng chuyên gia

Trong khuôn khổ TechFuture 2026, 8 doanh nghiệp lần lượt trình bày giải pháp tại Phiên Pitching Công nghệ chiến lược trước Hội đồng chuyên gia gồm đại diện các quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Không chỉ tập trung vào tính mới của sản phẩm, các phần trình bày còn được đặt trong yêu cầu về khả năng ứng dụng thực tế, tiềm năng mở rộng và khả năng phát triển thành những công nghệ có giá trị lâu dài. Hội đồng chuyên gia trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi với doanh nghiệp về công nghệ, thị trường, mô hình phát triển và khả năng thương mại hóa.

Qua các phần pitching, có thể thấy mỗi doanh nghiệp đang tiếp cận công nghệ chiến lược từ một hướng khác nhau, từ hạ tầng năng lượng, robot và trí tuệ nhân tạo đến các giải pháp phục vụ y tế, chăm sóc người cao tuổi và kiểm soát môi trường. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp nhận thêm những góp ý chuyên môn, hoàn thiện giải pháp và tìm kiếm cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, đối tác.

Không phải doanh nghiệp nào cũng có một bản demo bắt mắt, nhưng nhiều phần trình bày cho thấy những hướng đi khác nhau để hướng tới mục tiêu trở thành công nghệ chiến lược, thay vì chỉ tạo sự chú ý trong ngắn hạn.

Thành lập năm 2025, Công ty TNHH PSG Năng lượng Việt Nam (thương hiệu VPS-ion) có tuổi đời chưa đầy 2 năm nhưng đã sở hữu nhà máy rộng 5.000m² tại Ninh Bình cùng khoảng 100 đối tác và 50 dự án đã triển khai, theo giới thiệu của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh phần lớn nguồn pin lithium cho xe điện tại Việt Nam vẫn phụ thuộc nhập khẩu, PSG lựa chọn không bán xe mà tập trung vào hạ tầng năng lượng gồm pin, hệ thống quản lý pin (BMS) và mạng lưới trạm đổi pin. Doanh nghiệp hướng tới trở thành mắt xích dùng chung cho nhiều hãng xe điện, thay vì gắn với một thương hiệu duy nhất.

Xuất phát từ Đà Nẵng, Naiscorp Robotics mang tới nền tảng công nghệ lõi URP (Universal Robot Platform), do ông Nguyễn Xuân Tài sáng lập sau hơn 20 năm nghiên cứu AI, dữ liệu lớn và robot. Theo công ty, một robot lễ tân AI của Naiscorp đã được triển khai tại Agribank, sản phẩm được trình diễn tại CES Las Vegas tháng 1/2026 và nhận thư ký ghi nhớ hợp tác (LOI) cho 1.000 robot, trị giá khoảng 10 triệu USD.

Các doanh nghiệp trình diễn giải pháp tại sự kiện

Sản phẩm được chú ý nhất của doanh nghiệp là Healthmate - robot đồng hành cho người cao tuổi tại gia, hướng tới nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng trong bối cảnh dân số toàn cầu đang già hóa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu sẽ đạt khoảng 1,4 tỷ vào năm 2030, cho thấy quy mô ngày càng lớn của nhóm đối tượng mà các giải pháp công nghệ như Healthmate hướng tới.

Ở một hướng khác, M.I.U Hub hợp tác cùng VMinTech giới thiệu hệ sinh thái khử khuẩn không khí, bề mặt và môi trường dựa trên ba công nghệ: quang xúc tác NASA·PCO, điện phân không màng ngăn để tự sản xuất dung dịch khử khuẩn tại chỗ và đèn UV-C bước sóng 222nm. Giải pháp này đã được doanh nghiệp triển khai tại hơn 150 bệnh viện với trên 500 dự án, trong đó có Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Sau các hoạt động kết nối, pitching và giới thiệu giải pháp trong ngày khai mạc, chương trình TechFuture 2026 sẽ tiếp tục vào ngày 11/9 với tọa đàm “Kết nối Doanh nghiệp Công nghệ Chiến lược Việt Nam”, các lễ ký kết hợp tác và Lễ trao Cúp TechFuture - Strategic Technology Cup 2026.









