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Google đầu tư hơn 15 tỷ USD vào hạ tầng AI và năng lượng hạt nhân tại Phần Lan

| | Kinh tế số

Google sẽ đầu tư 13 tỷ euro vào hạ tầng AI tại Phần Lan, đồng thời mua một nửa sản lượng điện của nhà máy hạt nhân Loviisa trong 22 năm.

Google ngày 9/9 công bố kế hoạch đầu tư 13 tỷ euro (15,1 tỷ USD) vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Phần Lan, đồng thời ký thỏa thuận mua một nửa sản lượng điện của Nhà máy Điện hạt nhân Loviisa trong 22 năm.

Khoản đầu tư dự kiến triển khai trong năm 2027 và 2028, bao gồm mở rộng trung tâm dữ liệu, nâng cấp lưới điện và phát triển các dự án năng lượng sạch, pin. Đây là khoản đầu tư riêng lẻ lớn nhất của Google tại Liên minh châu Âu (EU). Google ước tính dự án có thể đóng góp khoảng 3,6 tỷ euro cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Phần Lan và tạo khoảng 37.000 việc làm.

Google sẽ mở rộng trung tâm dữ liệu tại Hamina và xây dựng các cơ sở mới tại Kajaani, Muhos và Vaala. Phần Lan được lựa chọn nhờ nguồn điện từ hạt nhân, gió và thủy điện, cùng khí hậu lạnh thuận lợi cho việc làm mát máy chủ.

Theo thỏa thuận với Fortum, Google sẽ mua 50% sản lượng điện của Nhà máy Điện hạt nhân Loviisa trong 22 năm. Đây là thỏa thuận năng lượng hạt nhân đầu tiên của Google bên ngoài Mỹ. Nhà máy hiện cung cấp khoảng 10% sản lượng điện của Phần Lan.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các trung tâm dữ liệu cũng gây sức ép lên hệ thống năng lượng. Nhà điều hành lưới điện Fingrid dự báo nhu cầu điện của Phần Lan có thể tăng 40% trong những năm tới. Cơ quan Tình báo và An ninh Phần Lan (SUPO) cũng cảnh báo về những rủi ro an ninh liên quan đến các trung tâm dữ liệu thuộc sở hữu nước ngoài.

Ngoài Google, Microsoft và ByteDance cũng đang mở rộng hoạt động trung tâm dữ liệu tại Phần Lan.

Theo Minh Trang (t/h)

VTV Online

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