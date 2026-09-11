Các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc tăng giá do tình trạng thiếu hụt HBM

Theo các nguồn tin, các nhà sản xuất chip AI của Trung Quốc như Huawei Technologies và Cambricon đã tăng mạnh giá bán, trong bối cảnh giá bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng vọt, gây áp lực lên nỗ lực xây dựng các giải pháp nội địa thay thế cho sản phẩm của tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia.

Hai nguồn tin cho biết Huawei đã nâng mức giá dự kiến cho card tăng tốc Ascend 950DT, sản phẩm tích hợp bộ xử lý AI cùng bộ nhớ và các linh kiện khác, lên trên 250.000 nhân dân tệ (37.255 USD). Mức tăng này dao động từ 20% đến 50% so với giá chào bán cho khách hàng chỉ 2 tháng trước, tùy thuộc vào điều khoản hợp đồng. Huawei từng công bố kế hoạch ra mắt 950DT, dòng chip AI tiên tiến nhất của hãng, vào quý IV/2026.

Trong khi đó, Cambricon cũng đã điều chỉnh giá cho dòng chip thế hệ mới 690 cao hơn từ 20% đến 30% so với mức giá dự kiến đưa ra 2 tháng trước, dù không tiết lộ con số cụ thể.

Các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn như MetaX và Iluvatar CoreX cũng đã thực hiện các đợt tăng giá tương tự.

Việc tăng giá cho thấy tác động lan rộng của tình trạng thiếu hụt HBM trên toàn cầu đối với lĩnh vực AI của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy các doanh nghiệp thay thế sản phẩm của Nvidia bằng các giải pháp nội địa.

HBM là linh kiện thiết yếu trong điện toán AI, cho phép bộ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ cao. Thị trường HBM tiên tiến hiện do các công ty Hàn Quốc là SK Hynix và Samsung Electronics, cùng Micron Technology của Mỹ, thống lĩnh.