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Đà Nẵng 'chốt' 113 khu đất làm nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Để hiện thực hóa chỉ tiêu Chính phủ giao, TP Đà Nẵng đang triển khai hàng loạt dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết 303/NQ-CP, Đà Nẵng phải phát triển 26.279 căn nhà ở xã hội (NOXH) trong giai đoạn này, gồm 20.369 căn để bán và 5.910 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu, thành phố đã ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và phê duyệt danh mục 113 khu đất, tổng diện tích khoảng 390 ha dành cho phát triển NOXH.

Một dự án NOXH ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư 10 dự án với khoảng 9.916 căn; giao chủ đầu tư một dự án quy mô 831 căn. Có 4 dự án đã khởi công với khoảng 2.232 căn và 4 dự án mở bán với 2.685 căn. Trong hai tháng cuối năm, dự kiến khởi công thêm 8 dự án với khoảng 4.575 căn.

Năm 2026, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành khoảng 2.370 căn, cơ bản đáp ứng chỉ tiêu Chính phủ giao.

Tính chung giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đang triển khai 42 dự án nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại các dự án thương mại, với tổng quy mô 33.207 căn. Dự kiến, khoảng 23.865 căn sẽ hoàn thành trong giai đoạn này.

Đối với NOXH thuộc quỹ đất 20% tại các dự án thương mại, có 16 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với 11.751 căn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang thẩm định 13 dự án NOXH nguồn vốn ngoài ngân sách với 13.819 căn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tiến độ phụ thuộc vào việc điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hiện hữu và đầu tư hạ tầng kết nối. Nguồn cung nhà ở cho thuê cũng còn thiếu so với chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá thực chất tiến độ triển khai từng dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm giải quyết. Đồng thời, xác định khả năng hoàn thành các mục tiêu, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, mặt bằng, nguồn vốn và hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ phát triển NOXH trên địa bàn.

Theo Nguyễn Thành

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