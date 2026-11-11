Taseco Land điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh triển khai loạt dự án nhà ở, khu công nghiệp lớn tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Theo kế hoạch cập nhật, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HoSE: TAL) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.756 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.811 tỷ đồng, tương ứng 70,1% và 72,1% kế hoạch đầu năm. So với kết quả thực hiện năm 2025, doanh thu dự kiến vẫn gấp 2 lần, còn lợi nhuận sau thuế gấp 2,7 lần.

Trong chín tháng đầu năm 2026, TAL ghi nhận doanh thu thuần 2.486,63 tỷ đồng, tăng 14,54%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 510,84 tỷ đồng, tăng 80,28% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 34,73% lên 36,52%.

Chi phí bán hàng giảm 40,65%, còn 59,68 tỷ đồng; chi phí lãi vay ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh giảm 34,21%, còn 82,18 tỷ đồng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 687 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 970 tỷ đồng, gồm các khoản tiền gửi từ 3 tháng đến 12 tháng.

Để hoàn thành kế hoạch cả năm, TAL cần đạt khoảng 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV. Hiện doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai các dự án Long Bien Central, Central Lakeside tại Trung Văn và Phố đi bộ Central Square Thái Nguyên để bàn giao cho khách hàng từ nửa cuối tháng 11 và trong tháng 12/2026.

Ở mảng bất động sản công nghiệp, Khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên giai đoạn 1 tại Hải Phòng có quy mô gần 250 ha, khởi công từ tháng 5/2026. Dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự kiến ghi nhận doanh thu từ quý II/2027.

Khu công nghiệp Yên Sơn tại Bắc Ninh, quy mô 154,48 ha, dự kiến khởi công vào cuối tháng 12/2026 để ghi nhận doanh thu từ quý III/2027. Tại Ninh Bình, Taseco Đồng Văn 3 có quy mô 223 ha, dự kiến bán khoảng 20% quỹ đất còn lại vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Tại khu đô thị Duy Tiên ở Ninh Bình, quy mô khoảng 115 ha, TAL ký thỏa thuận với NTT UD Asia Pte. Ltd., thành viên NTT Urban Development Corporation, để nghiên cứu và phát triển một số phân khu. Thỏa thuận hợp tác mở ra khả năng bổ sung kinh nghiệm, nguồn lực và giảm áp lực tài chính cho dự án.

﻿Lý giải nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, Taseco Land cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sức mua và khả năng hấp thụ sản phẩm. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, quý II/2026, cả nước ghi nhận khoảng 100.005 giao dịch bất động sản thành công, bằng 63,7% cùng kỳ năm 2025. Riêng lượng giao dịch căn hộ và nhà ở riêng lẻ bằng 77,1% cùng kỳ.



Sức mua chậm ảnh hưởng đến tiến độ bán hàng, thu tiền và bàn giao sản phẩm của các chủ đầu tư. Trong bối cảnh đó, Taseco Land chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời cân đối tiến độ bàn giao và ghi nhận doanh thu tại các dự án.

