Đà Nẵng cùng FPT và Dell Technologies thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp FDI

Hội thảo hướng tới mục tiêu song hành cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp FDI tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, đưa công nghệ thông tin trở thành lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng nền tảng vươn tầm quốc tế. Đồng thời, các chuyên gia công nghệ FPT IS và Dell Technologies sẽ giúp doanh nghiệp định hình lộ trình chuyển đổi số theo xu hướng công nghệ toàn cầu, tập trung ứng dụng giải pháp tự động hoá trong sản xuất, xác định mục tiêu, định hướng và cách thức ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng nhận định: “Các doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu hàng hoá và giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp thành phố tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại. Do vậy, bên cạnh việc tạo dựng một môi trường đầu tư năng động, cạnh tranh, lãnh đạo thành phố luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh và vận hành hiệu quả. Hội thảo này được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các bên trong lĩnh vực sản xuất, tạo tiền đề mở rộng đến các lĩnh vực khác như du lịch, dịch vụ; kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, đem lại sức tăng trưởng vượt bậc cho các doanh nghiệp FDI”.

Ông Lê Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng kỳ vọng hội thảo sẽ là tiền đề quan trọng mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng về chuyển đổi số.

Đại diện FPT IS, ông Thân Minh Ngọc - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp đề xuất nhiều cách tiếp cận chuyển đổi số cho doanh nghiệp FDI: “Cùng với các chuyên gia tới từ Dell Technologies, FPT IS kỳ vọng hội thảo sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ đồng hành trên lộ trình chuyển đổi số cho ngành FDI Đà Nẵng. Các giải pháp công nghệ của FPT IS đều được đúc kết dựa trên phương pháp luận FPT Digital Kaizen, có thể triển khai cho doanh nghiệp tại mọi quy mô, bằng cách đi tìm điểm nhức nhối nhất trong tổ chức, đưa ra sáng kiến - tìm giải pháp và triển khai ngay ở quy mô nhỏ, khi có kết quả thì nhân rộng nhanh chóng và tiếp tục mở rộng tháo gỡ các nút thắt khác. Với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thấu hiểu bài toán doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, FPT IS sẵn sàng song hành cùng tổ chức triển khai các chiến lược chuyển đổi số phù hợp với xu hướng công nghệ toàn cầu, tập trung vào giải pháp tự động hoá cho doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ xác định mục tiêu, định hướng và cách thức ứng dụng công nghệ”.

Ông Thân Minh Ngọc - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp đề xuất nhiều cách tiếp cận chuyển đổi số cho doanh nghiệp FDI.

Thêm vào đó, ông Lê Minh Quân - Giám đốc Chuyển đổi số sản xuất FPT IS đưa ra nhiều đề xuất cho doanh nghiệp trong việc “thông minh hóa hoạt động sản xuất”. Theo đó, ông Quân nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ AI để giải quyết các bài toán đặc thù trong sản xuất như: tự động hóa, phát hiện bất thường, cảnh báo sớm.

“ Để giải quyết bài toán trên, FPT IS mang tới Giải pháp điều độ sản xuất thông minh akaMES - sản phẩm Make in Viet Nam đầu tiên trên thế giới ứng dụng AI vào điều phối sản xuất thông minh theo thời gian thực. Đây là bộ phần mềm chuyên biệt cho quản trị sản xuất được thiết kế để nâng cao hiệu suất trong tổng thể điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt, việc tích hợp với hạ tầng của Dell Technologies kết hợp với NVIDIA cũng giúp tối ưu hóa AI akaMES. Với các tính năng đa dạng như: Lên kế hoạch và điều độ sản xuất tự động, AA dashboard cung cấp góc nhìn toàn cảnh nhà máy, Model phát hiện bất thường, Dự báo sớm năng lực giao hàng, Cảnh báo sai phạm diễn ra trong đơn hàng, Cảnh báo tiếp liệu và hỗ trợ thao tác sản xuất xuyên suốt… akaMES giúp doanh nghiệp chuyển đổi số hoạt động sản xuất toàn diện, tạo nền tảng bứt phá kinh doanh”, ông Quân chia sẻ.

Ông Lê Minh Quân - Giám đốc Chuyển đổi số sản xuất FPT IS giới thiệu Giải pháp điều độ sản xuất thông minh - akaMES

Trong bài toán quản trị nhân sự, ông Triệu Bùi Sỹ Nhiên - Giám đốc tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp số FPT IS nhấn mạnh, để phát triển bền vững, doanh nghiệp sản xuất cần vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả và tối ưu: “ Theo đó, FPT IS đã và đang phát triển bộ giải pháp chuyển đổi số ngành nhân sự - HR DX với nền tảng lõi là Giải pháp quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP. Giải pháp hướng đến mục tiêu quản trị nhân sự số toàn diện, mang lại trải nghiệm tối ưu cho mọi đối tượng từ: Chuyên viên HR, Nhân viên, Quản lý, Ban lãnh đạo. Giải pháp có khả năng tích hợp mở rộng linh hoạt, giúp số hóa hơn 90% các quy trình nghiệp vụ nhân sự, tiết kiệm chi phí hơn 30%, tăng năng suất lao động hơn 30%. FPT.iHRP có thể được tích hợp với nhiều giải pháp Made by FPT IS khác như: FPT.eContract, FPT.eLearning, FPT.eBiztrip…”

Ông Triệu Bùi Sỹ Nhiên - Giám đốc tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp số FPT IS đề xuất doanh nghiệp ứng dụng FPT.iHRP trong hoạt động quản trị nhân sự.

Trong 20 năm ra đời và phát triển, FPT.iHRP đã được ứng dụng bởi hơn 200 doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực từ sản xuất, bán lẻ, F&B (dịch vụ nhà hàng và ăn uống), nông nghiệp, tài chính - ngân hàng như: Sovico Group, Masan Group, PTSC, Heineken Vietnam, Saigontourist, Lavie, Golden Gate, Canon Vietnam, Daikin Vietnam…

Về phía Dell Technologies Việt Nam, thấu hiểu các khó khăn của doanh nghiệp FDI khi triển khai hạ tầng bao gồm: chi phí đắt đỏ, phụ thuộc vào nhà cung cấp, khả năng mở rộng hạn chế, Dell Technologies đã phát triển Dell VxRail. Đây là giải pháp siêu hội tụ dẫn đầu thị trường giải quyết mọi khuyết điểm từ hạ tầng truyền thống, giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá trung tâm dữ liệu, triển khai trên nền tảng đám mây và hoàn toàn phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào của người dùng. Giải pháp được gọi là nền tảng “chìa khóa trao tay” cho doanh nghiệp khi mang lại tính linh hoạt cao: Tích hợp Storage, Network và Computer trong cùng một thiết bị; Phần cứng, phần mềm cùng trên 1 server; Quản lý tất cả chỉ trên một giao diện chung. Dell Technologies kỳ vọng có thể cung cấp các giải pháp hạ tầng tối ưu nhất, tháo gỡ bài toán về công nghệ, tạo nền tảng cho doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ.

Thời gian tới, FPT IS và Dell Technologies sẽ phối hợp cùng Thành phố Đà Nẵng song hành công nghệ cùng doanh nghiệp FDI trên địa bàn, tháo gỡ các nút thắt trong vận hành, thúc đẩy kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh, góp phần vào mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á.