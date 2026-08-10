Đà Nẵng hậu mùa pháo hoa: ai tới, ai ở?

Mùa hè hàng năm (tháng 5 - 7) đánh dấu sự bùng nổ của mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) tại Đà Nẵng. Với nhiều đêm diễn kéo dài và màn tranh tài mãn nhãn đến từ các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Ý, Đức, Pháp..., hình ảnh Đà Nẵng gắn liền với điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu khu vực, đồng thời tạo động lực kích cầu du lịch, dịch vụ.

DIFF được xác định là trục chính trong hệ sinh thái các sự kiện du lịch - thương mại - giải trí. Trong 5 năm tới, đây sẽ không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà là động lực chiến lược cho kinh tế đêm, du lịch và thương hiệu thành phố.

Không thể phủ nhận sức hút của DIFF đối với Đà Nẵng, nhưng điều đặc biệt là khi mùa hè đưa DIFF đi qua, thành phố này vẫn tiếp tục nhịp sống nhộn nhịp không ngừng nghỉ.

Đà Nẵng khi không nhìn qua "lăng kính mùa hè"

Du lịch không còn chỉ được gắn liền với dịp hè, mà Đà Nẵng đã liên tục bổ sung các sự kiện để biến du lịch trở thành hoạt động bốn mùa, giúp kéo dài bất tận thời gian ghé thăm, lưu trú của du khách và sự sôi động của thành phố.

Trước DIFF là các sản phẩm du lịch làng nghề, du lịch năng lượng - chữa lành, hướng đến chăm sóc Thân - Tâm - Trí với các hoạt động thiền, thưởng trà, trekking, chèo SUP, giao lưu với các nghệ nhân địa phương...

Ngay sau DIFF là chuỗi sự kiện MICE (du lịch kết hợp hội nghị), các giải thể thao quốc tế (VNG Ironman 70.3, Marathon quốc tế, Pickleball PPA Tour Asia), lễ hội mùa thu - đông và các chương trình kích cầu du lịch mua sắm như Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng...

Năm 2024 và 2025, Đà Nẵng đón khoảng 11-17 triệu lượt khách lưu trú, mục tiêu năm 2026 đón 19 triệu lượt khách, và thành phố sẽ không thể đạt tới con số đó nếu chỉ dựa vào dòng khách chỉ đến "check in 3 ngày 2 đêm" trong dịp hè.

Ai vẫn ở lại sau ngày dài lễ hội?

Nếu khách du lịch là dòng người tạo nên sức nóng cho thành phố, thì có một dòng khách khác đang ở lại lâu nhất với Đà Nẵng và mang đến nguồn cầu ổn định cho thị trường lưu trú - dịch vụ. Đó là lực lượng chuyên gia, kỹ sư, lao động trình độ cao đến Đà Nẵng để làm việc.

Khác với khách du lịch thường lưu trú ngắn ngày, nhóm chuyên gia có thời gian lưu trú từ vài tháng đến vài năm. Điều đáng chú ý là quy mô của nhóm khách này đang có xu hướng gia tăng cùng quá trình chuyển dịch kinh tế của thành phố.

Hiện nay, Đà Nẵng đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng và động lực phát triển mới như cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, mở rộng Khu Công nghệ cao và các khu công nghệ thông tin... Mỗi dự án không chỉ kéo theo dòng vốn đầu tư, mà còn mang đến đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc và sinh sống lâu dài.

Đà Nẵng cũng định vị là trung tâm tổ chức hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế của miền Trung. Năm 2026, Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE được triển khai với mục tiêu đón và hỗ trợ gần 93 nghìn lượt khách MICE, tăng khoảng 12% so với năm 2025.

Du lịch MICE giúp Đà Nẵng thu hút doanh nhân và các đoàn công tác lớn đến lưu trú và sử dụng dịch vụ, khẳng định điểm đến được các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế tin tưởng lựa chọn. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Nhằm thu hút nhân tài là các chuyên gia, nhà khoa học vào những lĩnh vực trọng tâm, thành phố đã triển khai nhiều chính sách quan trọng như miễn thị thực, hỗ trợ nhà ở, trả lương mỗi tháng lên đến 150 triệu đồng. Tất cả hướng tới tạo nguồn nhân lực tinh hoa phục vụ chiến lược phát triển thành phố theo hướng đổi mới sáng tạo, tạo động lực để Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ hàng đầu miền Trung.

Từ một đô thị du lịch, Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống hàng đầu với 15-16 nghìn người nhập cư mỗi năm, tỷ lệ tăng dân số cơ học gần 16%, cao hơn mức tăng tự nhiên. Trong năm 2025, toàn thành phố có hơn 7 triệu lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú, đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương có lượng người nước ngoài cư trú đông nhất cả nước.

Xét đến cùng, pháo hoa có thể thu hút hàng triệu ánh nhìn trong một mùa hè, nhưng những người ở lại sau lễ hội mới tạo ra dòng tiền lớn và bền vững cho thị trường lưu trú, và là thước đo cho sức sống dài hạn của một đô thị.

Thay vì phụ thuộc vào một sự kiện hay một mùa cao điểm, Đà Nẵng hiện đang khai thác dòng tiền quanh năm. Nếu pháo hoa mang đến một đợt sóng ngắn hạn, thì chuỗi lễ hội, du lịch MICE, dòng vốn đầu tư và lực lượng chuyên gia làm việc lâu dài đang âm thầm lấp đầy mọi khoảng trống còn lại trên biểu đồ lưu trú.