Đà Nẵng khẩn trương triển khai Đề án thành lập Khu Thương mại Tự do

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án thành lập Khu thương mại tự do.

Tổ công tác triển khai Đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng do ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Tổ trưởng. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ phó Thường trực; Ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Văn Tỵ, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng làm Tổ phó. Trong quá trình triển khai Đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Tổ công tác sẽ mời các cơ quan, đơn vị tham gia tư vấn, hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát địa điểm nghiên cứu lấn biển ở Đà Nẵng

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng trong việc lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng và Quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Liên quan việc thành lập Khu thương mại tự do, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 136 của Quốc hội về “tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”; Trong đó có nội dung về Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Khu Thương mại tự do. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang chuẩn bị lựa chọn, đánh giá vị trí, xem xét các nội dung về quy hoạch, các vấn đề liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, đánh giá các lĩnh vực liên quan an ninh quốc phòng, an sinh xã hội; đặc biệt là kết nối giao thông, nhất là xác định nguồn ngân sách cần chuẩn bị để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Bà Lê Thị Kim Phương cho biết thêm: “Hiện nay, việc quan trọng nhất chúng tôi cần phải làm, đó là rà soát, xác định các vị trí phù hợp để đưa vào hình thành các khu chức năng thuộc khu Thương mại tự do. Các vị trí này sẽ thể hiện rõ về quy mô, ranh giới, vị trí quy hoạch nêu rõ trong quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, cho đến hiện nay thì thành phố, Sở Công thương cùng phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất ra một số vị trí có liên quan phù hợp nhất để đưa vào hình thành các khu chức năng thuộc khu Thương mại tự do. Cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt thì lúc đó mới xác định chính xác các vị trí này”.

Tổng diện tích các vị trí Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng có tổng quy mô khoảng 1.000-1.500 héc ta.

Tổng diện tích các vị trí Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.000-1.500 héc ta. Tùy theo quy mô từng vị trí có thể từ 80 đến 120 héc ta hoặc có thể 400 - 500 héc ta, rải rác ở từng khu vực tùy thực tế của thành phố Đà Nẵng.