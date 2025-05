Đà Nẵng: Thành lập 15 đảng bộ phường, xã mới và chi bộ đặc khu Hoàng Sa

Thành uỷ Đà Nẵng vừa ban hành đề án sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên gắn với phương án tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, toàn thành phố sẽ thành lập 15 đảng bộ phường, xã mới và chi bộ đặc khu Hoàng Sa, thay thế cho 47 đảng bộ phường, xã và huyện đảo Hoàng Sa hiện có.



Trong tháng 7, TP Đà Nẵng sẽ hoàn thiện chuyển giao tổ chức cơ sở đảng đồng thời giải thể toàn bộ tổ chức đảng cấp quận, huyện.

Danh sách các đảng bộ mới được thành lập như sau:

Đảng bộ phường Hải Châu, gồm các phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh. Đảng bộ phường Hòa Cường, gồm các phường: Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam.

Đảng bộ phường Thanh Khê, gồm các phường: Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây. Đảng bộ phường An Khê, gồm các phường: An Khê, Hòa An, Hòa Phát.

Đảng bộ phường An Hải gồm các phường: Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam. Đảng bộ phường Sơn Trà gồm các phường: Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái.

Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn gồm các phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý.

Đảng bộ phường Hòa Khánh, gồm phường Hòa Khánh Nam, Hòa Minh và xã Hòa Sơn. Đảng bộ phường Liên Chiểu, gồm phường Hòa Khánh Bắc và xã Hòa Liên. Đảng bộ phường Hải Vân, gồm phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Bắc.

Đảng bộ phường Cẩm Lệ, gồm các phường: Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung. Đảng bộ phường Hòa Xuân, gồm phường Hòa Xuân, xã Hòa Phước và xã Hòa Châu.

Đảng bộ xã Hòa Vang gồm các xã Hòa Phong, Hòa Phú. Đảng bộ xã Hòa Tiến gồm các xã Hòa Tiến, Hòa Khương. Đảng bộ xã Bà Nà gồm các xã Hòa Ninh, Hòa Nhơn.

Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thành phố.

Đề án cũng quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đảng bộ mới, gồm Ban Chấp hành từ 27–33 người, Ban Thường vụ 9–11 người, cùng Ủy ban Kiểm tra gồm 5 thành viên. Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc sẽ có 3 đơn vị: văn phòng, ban xây dựng đảng và cơ quan kiểm tra.

Dự kiến trong tháng 6, thành phố hoàn tất thành lập các đơn vị hành chính mới. Trước ngày 15-6, hoàn tất phân bổ biên chế, bố trí trụ sở làm việc. Trước ngày 1-7, hoàn thành phương án nhân sự đảng bộ phường, xã mới.

Theo kế hoạch, TP Đà Nẵng sẽ hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, lấy tên gọi Đà Nẵng và xác định quận Hải Châu là trung tâm hành chính.

Thành phố mới sau sáp nhập có khoảng 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa. Trong đó, 16 đơn vị của TP Đà Nẵng hiện tại và 78 đơn vị của tỉnh Quảng Nam.