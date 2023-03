Đà Nẵng: “Khát” căn hộ chung cư cao cấp, giá được dự báo sẽ còn tăng

Hết thời condotel…nhà đầu tư chuộng căn hộ chung cư Đà Nẵng

Trên thị trường bất động sản Đà Nẵng, hiện phân khúc nghỉ dưỡng vẫn đang trầm lắng. Cụ thể, thị trường condotel Đà Nẵng sau khi đón nhận "cú sốc" về cam kết lợi nhuận và những vướng mắc xung quanh thủ tục pháp lý khi người mua không được cấp "sổ đỏ" đã khiến nhà đầu tư không còn mặn mà phân khúc này.

Trong khi đó, ở phân khúc đất nền Đà Nẵng cũng đang gặp những khó khăn nhất định về thanh khoản lẫn pháp lý. Nhiều dự án vướng quy hoạch, pháp lý đã khiến khách hàng mua chậm nhận "sổ đỏ". Cùng với đó, sau giai đoạn sốt nóng, thanh khoản đất nền Đà Nẵng trầm lắng trong suốt vài năm qua.

Trên thực tế, trong cả năm 2022 và đầu năm 2023, dù đã giảm giá so với thời điểm “sốt đất” năm 2019, nhưng nhìn chung, phân khúc đất nền tại Đà Nẵng vẫn trong cảnh nhiều người bán, ít người mua, số lượng giao dịch chuyển nhượng nhà, đất chững lại.

Trong hoàn cảnh nhiều nhà đầu tư không muốn đầu tư vào condotel và đất nền dự án, một số đã chuyển hướng sang căn hộ chung cư. Điều này, tạo điều kiện để phân khúc căn hộ chung cư ở thành phố bên sông Hàn có nhiều triển vọng.

Về mặt pháp lý nếu so sánh với căn hộ du lịch, căn hộ chung cư an toàn với khung pháp lý ổn định, quyền sử dụng lâu dài và có giá trị khai thác lợi nhuận từ việc cho thuê. Tâm lý chung của người Việt là muốn sở hữu vĩnh viễn, lâu dài đất đai, nhà cửa, nên căn hộ chung cư luôn là phân khúc có vị trí vững chắc trên thị trường. Bên cạnh, pháp lý an toàn, yếu tố sinh lợi cũng khiến nhiều nhà đầu tư thứ cấp đổ tiền vào đây.

Về mặt công năng, chủ sở hữu có thể dùng để ở lâu dài. Nếu không sử dụng, chủ sở hữu có thể sử dụng căn hộ vào mục đích kinh doanh, cho thuê dài hạn và ngắn hạn đáp ứng nhu cầu lưu trú, đặc biệt ở một địa phương có thế mạnh du lịch như Đà Nẵng.

Theo nhận định của giới đầu tư, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Đà Nẵng đang ngày càng khan hiếm nguồn cung căn hộ, đặc biệt là những dự án có vị trí đẹp, gần sông, gần trung tâm thành phố thì sức cầu của thị trường có dấu hiệu tăng lên trong thời gian gần đây. Theo dự báo, sau condotel, căn hộ chung cư sở hữu lâu dài sẽ là phân khúc sôi động nhất tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Phân khúc đất nền ở Đà Nẵng đang trải qua giai đoạn ảm đạm.

Giá bán căn hộ Đà Nẵng sẽ còn tăng



Trong Báo cáo “Thị trường BĐS Nhà ở Đà Nẵng và vùng phụ cận năm 2022” của DKRA Việt Nam, phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng đang chứng kiến nguồn cung khan hiếm khi chỉ ghi nhận 9 dự án mở bán, tương đương khoảng 658 căn trong năm 2022.

Nguồn cung mở bán phân bổ chủ yếu tập trung tại quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Trong đó, lượng tiêu thụ đạt khoảng 370 căn, bằng 56% nguồn cung mới. Các phân khúc hạng A và hạng C là chủ đạo dẫn dắt thị trường, lần lượt chiếm 32% và 51% nguồn cung mới. Riêng phân khúc căn hộ hạng sang xác lập mặt bằng giá mới lên đến 145 triệu đồng/m2. Mức giá này được ghi nhận tại các dự án có vị trí dọc theo bờ sông Hàn.

DKRA dự báo, mặt bằng giá bán sơ cấp có thể sẽ tăng nhẹ trước áp lực các chi phí đầu vào, giá bán thứ cấp ít biến động, giao dịch chủ yếu tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, vị trí liền kề trung tâm.

Khảo sát của Rever cũng cho thấy số lượng các dự án căn hộ chung cư tại Đà Nẵng tập trung sắp mở bán thời gian tới chủ yếu đến từ một số Quận như: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn…Cụ thể quận Hải Châu 3 dự án, Quận Sơn Trà 2 dự án và Quận Ngũ Hành Sơn 3 dự án mới chuẩn bị ra hàng.

Trong đó, đáng chú ý là dự án dự án chung cư cao cấp The Muse Đà Nẵng tại quận Sơn Trà sắp được mở bán vào tháng 4 với mức giá khoảng từ 50-60 triệu đồng/ m2. Nằm tại mặt tiền chính là đường Lê Văn Duyệt, ven bờ sông Hàn, The Muse Đà Nẵng do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đông Đô & Công ty TNHH Đầu tư Athena Luxury làm chủ đầu tư. Đây sẽ là một trong những toà nhà cao nhất Đà Nẵng với 2 toà chung cư cao 31 tầng nổi, 3 tầng hầm cùng hơn 900 căn hộ đầy đủ tiện ích như gym, bể bơi sky-view, nhà hàng rooftop, spa & sauna, trường mầm non quốc tế, hệ thống TTTM….

Trước một thị trường căn hộ chung cư Đà Nẵng với nhiều tiềm năng phát triển, Rever lưu ý các nhà đầu tư cần quan tâm đến yếu tố uy tín chủ đầu tư, pháp lý dự án, chất lượng công trình và khâu vận hành sau dự án. Bên cạnh đó, vị trí sẽ là yếu tố quan trọng quyết định nhiều đến biên độ lợi nhuận của nhà đầu tư. Dự án nằm ở vị trí thuận lợi kết nối giao thông, thuận tiện di chuyển chắc chắn sẽ có tiềm năng tăng giá cùng tính thanh khoản cao.

Giá bán cũng là một yếu tố mà nhà đầu tư phải lưu ý đến. Thị trường căn hộ chung cư Đà Nẵng có sự chênh lệch nhiều về giá cả, vì thế nhà đầu tư cần phải tìm hiểu, đối chiếu với các dự án cùng phân khúc, đánh giá cùng với những tiện ích đi kèm để có quyết định tối ưu nhất.