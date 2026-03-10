Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn, còn yêu cầu phải "liên hệ chừng chừng"

10-03-2026 - 16:52 PM | Bất động sản

Sau khi phản ánh việc chậm trễ, người dân ở TP Đà Nẵng nhận được phản hồi rằng hồ sơ đã được giải quyết xong – dù chậm gần 3 tuần so với ngày hẹn

Ngày 10-3, trên ứng dụng Góp ý Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đã phản hồi nội dung phản ánh của người dân liên quan việc chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo phản ánh, ngày 15-1, ông N.S (khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) đại diện cho mẹ là bà N.T.T.D nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IX.

Đà Nẵng: Người dân bức xúc vì hồ sơ trễ hẹn và yêu cầu giải thích - Ảnh 1.

Nội dung trả lời của Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP)

Ngày hẹn trả kết quả là 12-2. Đến ngày 24-2, ông S. đến nhận kết quả thì cán bộ báo chưa có, cũng không giải thích vì sao. Cán bộ đưa số điện thoại, bảo chủ động "liên hệ chừng chừng" để hỏi kết quả.

"Tôi thắc mắc vì sao người dân nộp thủ tục hành chính đến ngày hẹn trả kết quả mà không có còn yêu cầu họ phải chủ động liên hệ hỏi. Kính đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và giải thích cho người dân về lý do chậm trễ trả kết quả" – ông S. phản ánh.

Trả lời nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IX đã kiểm tra hồ sơ và xác lập tờ trình ngày 6-2, trình Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng xem xét giải quyết.

"Đến nay, hồ sơ của ông N.S đã được Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp ngày 4-3. Hiện hồ sơ đã có kết quả và được chuyển về Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nam Phước để trả cho công dân theo quy định" – nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng nêu.

Nội dung phản hồi không nêu lý do chậm trễ cũng như không đề cập việc xin lỗi người dân khi hồ sơ bị trễ hẹn.

Tháng 7-2025, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu ban hành công văn yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp phải chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hẹn, đồng thời phải thực hiện việc xin lỗi công khai nếu để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà…


Theo Trần Thường

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liên danh Him Lam của ông Dương Công Minh muốn đầu tư 2 tuyến metro tại thành phố giàu nhất cả nước, có thể khởi công ngay đầu năm sau

Liên danh Him Lam của ông Dương Công Minh muốn đầu tư 2 tuyến metro tại thành phố giàu nhất cả nước, có thể khởi công ngay đầu năm sau Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD Nổi bật

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng một xã Hà Nội lấy ý kiến về mở rộng trục đường dài hơn 36km, vốn đầu tư 153.000 tỷ đồng, chạy qua 21 xã, phường

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng một xã Hà Nội lấy ý kiến về mở rộng trục đường dài hơn 36km, vốn đầu tư 153.000 tỷ đồng, chạy qua 21 xã, phường

16:46 , 10/03/2026
Siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD ở Đà Nẵng đón tin vui

Siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD ở Đà Nẵng đón tin vui

16:43 , 10/03/2026
Tỉnh Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu "Mật" khi trả lời đơn thư người dân ở dự án Sông Lô

Tỉnh Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu "Mật" khi trả lời đơn thư người dân ở dự án Sông Lô

14:05 , 10/03/2026
Khách du lịch nườm nượp về Phú Quốc, dự án nào hưởng lợi?

Khách du lịch nườm nượp về Phú Quốc, dự án nào hưởng lợi?

13:30 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên