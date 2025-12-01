Đà Nẵng: Từ điểm hẹn tinh a đến thị trường đắt giá cho căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang
Từ vị thế một điểm hẹn tận hưởng lễ hội cho giới tinh hoa toàn cầu, Đà Nẵng từng bước được khẳng định là thị trường đắt giá cho căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang.
Tâm điểm lễ hội độc đáo giữa lòng Châu Á
Đà Nẵng được khẳng định là điểm đến lễ hội quốc tế sôi động bậc nhất nhờ vào tần suất và quy mô của các sự kiện. Điểm nhấn là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), một sự kiện quốc tế hóa cao, thu hút các đội thi hàng đầu thế giới và biến sông Hàn thành không gian lễ hội kéo dài hàng tháng.
Bên cạnh DIFF, thành phố còn tổ chức chuỗi sự kiện tầm cỡ như giải thể thao IRONMAN 70.3 Việt Nam và các lễ hội văn hóa đa sắc tộc (Việt - Nhật, Việt - Hàn), Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng. Sự kết hợp giữa hạ tầng du lịch hiện đại và các thương hiệu sự kiện độc đáo này đã giúp Đà Nẵng nhận danh hiệu "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á", chứng minh vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Ghi nhận trong 9 tháng đầu 2025, Đà Nẵng đã đón 14,4 triệu lượt khách, tăng 22,3%. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (tăng 27,4%). Theo đó, doanh thu từ hai lĩnh vực lưu trú và ăn uống đạt gần 40,929 tỷ đồng, đạt mức tăng 25,8%.
Chỉ trong riêng 5 đêm đầu tiên của Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2025 đã thu hút gần 400.000 lượt du khách
Điều này phản ánh rõ xu hướng phục hồi bền vững và vai trò trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực miền Trung của Đà Nẵng. Đặc biệt là khi Đà Nẵng cũng đang trên đà chuyển mình thành MICE city – trung tâm sự kiện quốc tế và điểm đến toàn cầu.
Xu hướng đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng hàng hiệu dẫn dắt thị trường Đà Nẵng
Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung, nền tảng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang. Sự phục hồi và tăng trưởng vượt bậc của du lịch quốc tế đang kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú chất lượng cao, thúc đẩy công suất và giá thuê phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ.
Riêng với vị thế "ngôi nhà thứ hai" (second home), Đà Nẵng thu hút giới đầu tư Hà Nội, TP.HCM và người nước ngoài, Việt kiều tìm kiếm sản phẩm căn hộ cao cấp ven biển phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư sinh lời.
Xét về tính phân cấp, hiện phân khúc căn hộ hạng A và hạng sang đang dẫn dắt thị trường này. Giá bán căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang tại trung tâm hiện ở mức 130 - 200 triệu đồng/m². Sự xuất hiện và neo giữ của mức giá siêu cao xác lập đẳng cấp mới cho thị trường.
Đà Nẵng cũng vừa đón nhận nguồn cung mới vào khoảng 950 căn hộ (tăng 28% so với cùng kỳ 2024). Nguồn cung tập trung vào phân khúc Hạng A và Hạng sang (chiếm khoảng 77%), chủ yếu tại Sơn Trà, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn. Bên cạnh đó, thị trường này cũng đạt tỷ lệ hấp thụ khả quan, khoảng 47% - gấp 2.8 lần so với cùng kỳ 2023.
Đặc biệt, sự xuất hiện thương hiệu quốc tế của các thương hiệu khách sạn, quản lý vận hành hạng sang như Nobu, Mandarin Oriental, JW Marriott, ... khẳng định đẳng cấp thị trường và nâng cao giá trị thương mại cho các dự án căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang có yếu tố thương hiệu (branded residences). Từ việc phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao quanh năm tại Đà Nẵng, giờ đây các căn hộ hàng hiệu đã trở thành một xu hướng đầu tư mới dẫn dắt thị trường.
Nobu Danang là căn hộ nghỉ dưỡng đầu tiên tại Đà Nẵng sở hữu "hồ bơi chân mây, mang đến những trải nghiệm phá cách và độc bản
Là một trong những dự án tiêu điểm của thị trường, Nobu Danang cung cấp lời giải cho bài toán đầu tư dòng sản phẩm đẳng cấp hạng sang tại Đà Nẵng. Được vận hành bởi Nobu Hospitality – thương hiệu hơn 30 năm kinh nghiệm vận hành chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp, điều này bảo chứng cho hiệu suất vận hành, yếu tố chinh phục các nhà đầu tư hướng đến chiến lược dài hạn.
Giữa thị trường du lịch phục hồi mạnh mẽ với dòng khách quốc tế quay trở lại, các căn hộ nghỉ dưỡng hàng hiệu Studio và 1 PN đang sở hữu cơ hội khai thác dồi dào, nhờ diện tích vừa đủ linh hoạt, chi phí vận hành phù hợp lưu trú ngắn hạn chất lượng cao. Theo Savills, loại hình này trong năm qua vừa ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình vượt 80% tại các điểm đến nghỉ dưỡng trọng điểm.
Theo bài tính lợi nhuận, căn Studio Nobu Danang dự kiến đạt tỷ suất khoảng 3,7% ngay trong năm đầu tiên (với tỷ lệ lấp đầy khoảng 50%), và tăng lên 6,4% vào năm thứ 5 khi công suất vận hành duy trì ở mức 70%. Trong khi đó, căn 1 PN ghi nhận tỷ suất khởi điểm 3,2% và được dự báo chạm ngưỡng đều đặn 5,5% sau 5 năm khai thác.
Biên lợi nhuận này phản ánh một chiến lược khai thác bài bản, dựa trên nhu cầu lưu trú thực chất thay vì kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn, yếu tố tối thượng khi thị trường bước vào chu kỳ thanh lọc.
