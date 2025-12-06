Kỷ lục chưa từng có: Hơn 10 ngày nữa khởi công metro Bến Thành - Cần Giờ, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là dự án quan trọng trong phát triển giao thông đô thị và kết nối vùng của thành phố, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược mới theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.

Việc đầu tư dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, tạo động lực phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển của TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đồng thời giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành rà soát quy trình, thủ tục đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, phải thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khả thi, tiến độ của dự án, đồng thời có giải pháp giảm tối đa tác động đến rừng phòng hộ, cảnh quan, sinh thái và các di tích của thành phố.

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed triển khai, có điểm đầu tại công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Dự án dài hơn 54km, được xây đường đôi, khổ 1435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 17 tấn/trục. Ở giai đoạn 1, công trình có hai nhà ga gồm Bến Thành, Cần Giờ và 4 ga giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh.

Hướng tuyến dự án cơ bản theo quy hoạch được bắt đầu tại Km0+00 nằm trong công viên 23 Tháng 9, tuyến đi dọc trong khu đất công viên song song với đường Lê Lai, đến đường Nguyễn Thái Học rồi chuyển hướng đi dọc theo đường Ký Con, vượt qua rạch Bến Nghé.

Sau khi vượt qua rạch Bến Nghé, tuyến chuyển hướng đông bắc đi vào đường Hoàng Diệu, tuyến đi theo đường Hoàng Diệu đến khu vực giao với đường Nguyễn Tất Thành chuyển hướng đông nam bám sát hành lang đường Đoàn Như Hải.

Tuyến đi thẳng qua khu vực cảng Nhà Rồng đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng đông nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập sang phường Tân Mỹ.

Tuyến tiếp tục đi về phía nam vượt qua nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với cầu Phú Mỹ đến đường Nguyễn Lương Bằng. Tuyến chuyển hướng đông nam đi vào giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đỉa tại Km9+800 sang địa phận xã Nhà Bè.

Sau khi sang xã Nhà Bè, tuyến chuyển hướng đông nam qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh và chạy về ga Cần Giờ.

Dự án có tổng mức đầu tư là 85.650 tỷ đồng. Trong đó lớn nhất là chi phí xây dựng 37.001 tỷ đồng và chi phí thiết bị 24.742 tỷ đồng. Ngoài ra còn chi phí quản lý dự án 7.410 tỷ đồng, chi phí dự phòng 10.699 tỷ đồng, chi phí lãi vay 5.793 tỷ đồng.

VinSpeed đề xuất thi công dự án từ cuối năm 2025 và vận hành thương mại từ quý 3/2028.



