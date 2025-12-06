Quốc Cường Gia Lai muốn bán tài sản để trả 1.783 tỷ đồng còn lại cho bà Trương Mỹ Lan

Bán tài sản để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG, sàn HoSE) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Thời gian lấy ý kiến trước ngày 16/12/2025.



Theo đó, để thu xếp tài chính thực hiện nghĩa vụ thi hành án còn lại và hoàn trả số đã huy động để thực hiện thi hành án trước đó, Quốc Cường Gia Lai trình cổ đông xem xét thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con/công ty liên kết trong năm 2025. Công ty cụ thể chưa được công bố. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá làm cơ sở cho việc xác định giá chuyển nhượng vốn góp.

Đối tượng nhận chuyển nhượng là tất cả các đối tác, nhà đầu tư, bao gồm cả bên liên quan với công ty, có năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi cho các bên, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.

Cùng với đó, QCG trình cổ đông thông qua hợp tác đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản thuộc sở hữu của Quốc Cường Gia Lai với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả nhà đầu tư là bên liên quan.

Công bố trong tài liệu gửi cổ đông, Quốc Cường Gia Lai cho biết, năm 2025 là một năm còn nhiều khó khăn với công ty trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của thị trường, pháp lý các dự án trước đó chưa được tháo gỡ. Công ty tiếp nhận khoản phải thi hành án với số tiền 2.882,8 tỷ đồng liên quan vụ án của bà Trương Mỹ Lan trong khi các dự án còn dở dang, sản phẩm hàng tồn kho chưa bán được như kỳ vọng khiến tình hình tài chính đáp ứng yêu cầu thi hành án. Các khoản chi phí hoạt động, đầu tư tăng thêm áp lực tài chính, đặt ra thách thức lớn đối với ban lãnh đạo công ty.

Thực hiện theo quyết định thi hành án số tiền 2.882,8 tỷ của Cục thi hành án dân dự Thành phố Hồ Chí Minh số 1672/QĐ-CTHADS ngày 10/01/2025, đến nay Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán cho Thi hành án số tiền 1.100 tỷ đồng (bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và các khoản vay cá nhân).

Tăng cường vay tiền từ người thân lãnh đạo

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận tổng tài sản 8.761 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 154 tỷ đồng. Hàng tồn kho 1.178 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với đầu năm gồm 568 tỷ đồng bất động sản dở dang và 558 tỷ đồng bất động sản hàng hóa.

Tài sản dở dang dài hạn là hơn 5.400 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh "nằm im" tại dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ghi nhận 4.150 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn chỉ chiếm 157 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng vay nợ dài hạn.

Gánh nặng lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai vẫn là khoản nghĩa vụ liên quan dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tính đến 30/9/2025, số dư khoản phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển (Nhà Bè cũ, TPHCM) đã giảm xuống còn 1.983 tỷ đồng.

Năm 2017, Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua - bán dự án Bắc Phước Kiển. Theo thỏa thuận, Sunny Island sẽ thanh toán tổng cộng 4.800 tỷ đồng theo tiến độ để nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi đã giải ngân 2.882,8 tỷ đồng, đối tác dừng chuyển tiền, khiến giao dịch đình trệ. Vụ việc sau đó được xác định có liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cuối năm 2024, tòa án nhân dân TPHCM tuyên buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882,8 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án Phước Kiển.

Song song với việc trả tiền cho Sunny Island, QCG lại ghi nhận một số khoản vay từ nhiều cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ người thân lãnh đạo.

Trong đó, khoản tiền vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, ghi nhận 507 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với thời điểm 3 tháng trước.

Tương tự, khoản vay từ ông Lầu Đức Duy - em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ghi nhận 527 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng so với quý II/2025.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG ghi nhận doanh thu đạt 354 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, cùng gấp khoảng 4 lần cùng kỳ. Dù vậy, con số này vẫn cách xa kế hoạch năm là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.



