Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Duy trì 4 biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

06-12-2025 - 08:35 AM | Bất động sản

Trong số 7 biệt thự ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ thì có 3 công trình hư hỏng nghiêm trọng.

Kết luận tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.

TPHCM: Cho tồn tại 4 biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

UBND TPHCM chỉ đạo sớm di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phê duyệt tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 để triển khai công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (ẢNH: DUY PHÚ).

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng chủ động phối hợp, yêu cầu các sở, ngành để nhanh chóng giải quyết hoặc đề xuất UBND TPHCM kịp thời (nếu vượt thẩm quyền).

UBND phường Vườn Lài xem xét phê duyệt tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 khu đất số 1 Lý Thái Tổ, hoàn tất trước ngày 10-12.

Đối với danh mục biệt thự cũ, qua kết quả của đơn vị kiểm định, có 3 công trình (số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực của công trình, kết cấu bê tông bị ngấm nước, rêu mốc và bóng tróc bê tông.

Tổng quan cho thấy công trình đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình.

TPHCM: Cho tồn tại 4 biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

Thành phố thống nhất tồn tại 4 biệt thự cũ trong Nhà khách Chính phủ trước đây (ẢNH: DUY PHÚ).

Còn 4 công trình (số 1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình nên duy trì, tồn tại. Chủ trương trên đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Hội đồng phân loại biệt thự) xem xét phân loại 4 công trình này và các công trình khác trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính pháp lý và thống nhất với chủ trương đã được Ban Thường vụ thông qua.

3 công trình hư hỏng nghiêm trọng, Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật và thực tế kết quả kiểm định 3 công trình này để rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15-12.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo Sở Xây dựng đôn đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ di dời, bàn giao mặt bằng tại số 2 Hùng Vương để bảo đảm tiến độ thực hiện giai đoạn 2 dự án.

QUỐC ANH

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thần tốc: Sắp khởi công siêu dự án 338.000 tỷ đồng mô hình "thành phố bọt biển" tạo kỳ tích sông Hồng, sẽ có công viên lớn chưa từng có

Thần tốc: Sắp khởi công siêu dự án 338.000 tỷ đồng mô hình "thành phố bọt biển" tạo kỳ tích sông Hồng, sẽ có công viên lớn chưa từng có Nổi bật

Bước đi mới của tỷ phú Trần Bá Dương trong cuộc đua đường sắt: Trực tiếp sang Hàn Quốc ký thỏa thuận nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe

Bước đi mới của tỷ phú Trần Bá Dương trong cuộc đua đường sắt: Trực tiếp sang Hàn Quốc ký thỏa thuận nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe Nổi bật

Ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng được di dời về đúng vị trí

Ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng được di dời về đúng vị trí

08:29 , 06/12/2025
Loạt khu nhà giàu Hà Nội sắp hết khổ mỗi khi mưa lớn là ngập trong "biển nước" nhờ việc này

Loạt khu nhà giàu Hà Nội sắp hết khổ mỗi khi mưa lớn là ngập trong "biển nước" nhờ việc này

08:23 , 06/12/2025
Thành phố giàu bậc nhất Việt Nam sắp bán 3.000 căn nhà ở xã hội với mức giá rẻ bất ngờ

Thành phố giàu bậc nhất Việt Nam sắp bán 3.000 căn nhà ở xã hội với mức giá rẻ bất ngờ

08:19 , 06/12/2025
300 căn hộ trong 60 ngày: Rose Residence khẳng định sức hút của mình

300 căn hộ trong 60 ngày: Rose Residence khẳng định sức hút của mình

08:00 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên