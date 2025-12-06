TPHCM: Duy trì 4 biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Kết luận tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.

UBND TPHCM chỉ đạo sớm di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phê duyệt tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 để triển khai công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (ẢNH: DUY PHÚ).

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng chủ động phối hợp, yêu cầu các sở, ngành để nhanh chóng giải quyết hoặc đề xuất UBND TPHCM kịp thời (nếu vượt thẩm quyền).

UBND phường Vườn Lài xem xét phê duyệt tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 khu đất số 1 Lý Thái Tổ, hoàn tất trước ngày 10-12.

Đối với danh mục biệt thự cũ, qua kết quả của đơn vị kiểm định, có 3 công trình (số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực của công trình, kết cấu bê tông bị ngấm nước, rêu mốc và bóng tróc bê tông.

Tổng quan cho thấy công trình đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình.

Thành phố thống nhất tồn tại 4 biệt thự cũ trong Nhà khách Chính phủ trước đây (ẢNH: DUY PHÚ).

Còn 4 công trình (số 1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình nên duy trì, tồn tại. Chủ trương trên đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Hội đồng phân loại biệt thự) xem xét phân loại 4 công trình này và các công trình khác trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính pháp lý và thống nhất với chủ trương đã được Ban Thường vụ thông qua.

3 công trình hư hỏng nghiêm trọng, Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật và thực tế kết quả kiểm định 3 công trình này để rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15-12.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo Sở Xây dựng đôn đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ di dời, bàn giao mặt bằng tại số 2 Hùng Vương để bảo đảm tiến độ thực hiện giai đoạn 2 dự án.