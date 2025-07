Đà Nẵng xuất hiện căn hộ lập kỉ lục về giá: Cao gấp đôi mặt bằng trung bình của toàn thị trường, nằm ngay cạnh sông Hàn

Báo cáo mới đây của Avison Young chỉ ra, thị trường căn hộ Đà Nẵng tiếp tục sôi động ở phân khúc cao cấp và hạng sang, tập trung tại các vị trí đắc địa ven biển Mỹ Khê, trục Bạch Đằng và Ngô Quyền. Giá sơ cấp trung bình ổn định ở mức 3.000–3.200 USD/m2 đối với các sản phẩm mới ra mắt.

Thế nhưng, thị trường khu vực xuất hiện một số dự án có mức giá vượt trội, tiêu biểu như M Landmark Residence, với sự hợp tác cùng thương hiệu Marriott. Dự án có giá bán khoảng 7.500–7.700 USD/m2, cao hơn gấp đôi mức giá trung bình tại khu vực, phản ánh chi phí phát triển cao và giá trị thương hiệu của bất động sản hàng hiệu.

Dự án này có quy mô 45 tầng, cao 150m, nằm tại số 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, gần cầu Sông Hàn và các tuyến đường huyết mạch khác như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh, Yên Bái và Phạm Hồng Thái. Với mức giá này, căn hộ M Landmark Residences được cho là đã lập kỷ lục giá mới cho thị trường căn hộ Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, dự án Sun Solar (Sun Group) tại đường Lê Duẩn đang trong giai đoạn thi công móng, dự kiến sẽ chào bán trên 100 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc trung – cận cao cấp, thị trường Đà Nẵng ghi nhận sự góp mặt của Newtown Diamond gần sân golf BRG với mức giá từ 80 triệu đồng/m2 và Mia Center Point với giá từ 39 triệu đồng/m2, tạo điều kiện cho khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực.

Các dự án căn hộ tại Đà Nẵng. Nguồn: Avison Young.

Về nguồn cung, thị trường căn hộ Đà Nẵng trong quý 2/2025 ghi nhận nguồn cung đến từ các dự án như Masteri Rivera (Masterise Homes) với tổng cộng 1.112 căn hộ được mở bán; Capital Square do BRG phát triển; The Filmore Đà Nẵng; The Royal (Thai Holdings)...; tỉ lệ hấp thụ căn hộ toàn thị trường ở mức trung bình, 30-40%.

Xét tổng thể, theo Avison Young, thị trường căn hộ Đà Nẵng thể hiện xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc, với sự hiện diện của sản phẩm siêu sang cùng các dự án hướng đến nhóm khách hàng tầm trung. Điều này cho thấy chiến lược linh hoạt trong phát triển và bán hàng, phù hợp với bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.