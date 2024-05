Dabaco chuẩn bị chào bán hơn 92 triệu cổ phiếu huy động vốn đầu tư Nhà máy ép dầu, dự báo quý 2 thuận lợi

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua trước đó.

Theo kế hoạch, Dabaco sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp (tỷ lệ 3:1) nhằm bổ sung vốn vào hoạt động kinh doanh của công ty. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Dabaco sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Đối tượng phát hành là cán bộ nhận viên có đóng góp tích cực trong hoạt động SXKD của công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dabaco dự kiến sẽ huy động được hơn 1.330 tỷ đồng từ 2 phương án phát hành trên. Số tiền được dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Nguồn: Dabaco

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Dabaco đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ) đạt 25.380 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với thực hiện năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần kết quả đạt được năm 2023.

Kết quả kinh doanh quý đầu năm của Dabaco cũng đã có những chuyển biến tích cực. Trong quý 1/2024, Dabaco ghi nhận doanh thu đạt 3.253 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận sau thuế thu về 72,6 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gần 321 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Dabaco nhấn mạnh, kế hoạch 2024 dứt khoát phải hoàn thành. Ông So cho biết, kế hoạch 2024 được xây dựng kỹ lưỡng, tỉ mỉ, giá thành sản xuất chỉ 48.000-51.000/kg. Tuy nhiên, sang đến tháng 3-4 giá mới về mục tiêu này do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm ngoái.

"Hoàn thành là chuyện bình thường chưa kể những yếu tố có thể đóng góp thêm. Từ quý 2 tình hình kinh doanh sẽ rất tốt. Lợi nhuận quý 2 phấn đấu đạt khoảng 250 tỷ", Chủ tịch Dabaco chia sẻ.

Thực tế, giá lợn cũng đang tương đối thuận lợi đối tình hình kinh doanh của Dabaco khi neo cao quanh mức 61.000-63.000 đồng/kg. Về xu hướng, ông So dự báo giá lợn sẽ còn cao bởi nguồn cung trong năm ngoái giảm mạnh hơn nhu cầu và phải mất tối thiểu 18 tháng mới có thể khắc phục được tình trạng thiếu cung.

Nguồn: Feedin

Trong giai đoạn 2024-25, Dabaco còn đang có kế hoạch chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sau khi thực hiện xong 2 phương án phát hành kể trên. Theo đó, tập đoàn dự kiến sẽ chào bán 48,4 triệu cổ phiếu (tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên 2024) với giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền huy động tối thiểu 1.355 tỷ đồng, sẽ được Dabaco dùng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá (hơn 930 tỷ đồng), trả nợ vay ngân hàng cho Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hoá tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá (gần 425 tỷ đồng).