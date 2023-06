Đại biểu Nguyễn Thanh Hải mong có nữ thượng tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của các đại biểu, báo cáo Chính phủ, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Các ý kiến của đại biểu Quốc hội lưu ý các nội dung: quy định sĩ quan công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; quy định các vị trí cấp tướng đối với giám đốc công an các tỉnh, thành phố…; đề nghị cân nhắc một số quy định về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an như quy định nữ thượng tá tăng 3 tuổi, nữ đại tá tăng 5 tuổi; đề nghị bổ sung quy định về cấp bậc hàm đối với Phó Chủ tịch Quốc hội…