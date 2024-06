Đại biểu Quốc hội chất vấn về đường đua F1 được xây dựng "hoành tráng" nhưng đang bỏ không

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Văn Hùng chiều 5-6 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) nêu thực trạng đường đua F1 (gần sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đầu tư, xây dựng hoành tráng, nhưng đến nay không khai thác, sử dụng. "Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp khai thác đường đua này"- đại biểu chất vấn.

Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết công trình đường đua F1 do UBND TP Hà Nội là chủ đầu tư và triển khai xây dựng. Do nhiều lý do khách quan, chủ quan, dự án đã hoàn thành nhưng không được triển khai nữa.

"Với tư cách là cơ quan phối hợp, Bộ VH-TT-DL đã bàn giao mặt bằng đất đai để các đơn vị thực hiện, xây dựng đường đua"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ và cho biết việc đường đua có trở lại hoạt động hay không, lãnh đạo UBND TP Hà Nội sẽ có câu trả lời chính thức.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội có văn bản trả lời đại biểu Nguyễn Công Long về việc khai thác, sử dụng đường đua F1.

Đại biểu Nguyễn Công Long cũng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về tiến độ giải quyết các bất cập liên quan đến Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, khi con số nợ thuế của đơn vị này đã lên tới con số 1.000 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, sau khi thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2021, Bộ đã tập trung rà soát, xử lý các kiến nghị của thanh tra. Hiện cơ quan này đang triển khai các công việc liên quan và báo cáo Chính phủ.

Bộ VH-TT-DL cũng sẽ rà soát quy định, xử lý vấn đề liên quan đất đai và xử lý các nội dung còn tồn đọng, tiếp cận theo hướng Nhà nước đầu tư nhưng cần có đề án cụ thể để khai thác, sử dụng hiệu quả. Sau khi Thủ tướng phê duyệt các đề án này, Bộ mới có cơ sở để giải quyết căn cơ các bài toán, từ nợ thuế đất, đưa vào sử dụng theo hướng đầu tư công - quản trị tư hiệu quả hơn.