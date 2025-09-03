Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc phát ngôn

03-09-2025 - 16:06 PM | Xã hội

Ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bị chủ một tài khoản TikTok cắt ghép vào nội dung sai sự thật rồi phát tán trên không gian mạng.

Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc phát ngôn- Ảnh 1.

Ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bị chủ một tài khoản TikTok cắt ghép vào nội dung sai sự thật rồi phát tán trên không gian mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 3/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận và vào cuộc xác minh, làm rõ vụ ông Dương Khắc Mai (Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) bị một tài khoản TikTok sử dụng hình ảnh ông phát biểu tại nghị trường Quốc hội để ghép vào nội dung sai sự thật và phát tán trên không gian mạng.

Thông tin ban đầu, tối 1/9, ông Dương Khắc Mai thông báo với cơ quan chức năng đề nghị xử lý tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh của ông tại nghị trường Quốc hội, xuyên tạc phát ngôn với dòng chữ có nội dung “ Đề xuất sốc: Vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20h có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng”.

Nội dung này được phát tán đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, 8.000 bình luận và hơn 3.600 tài khoản TikTok khác chia sẻ.

Chủ tài khoản TikTok đã dùng hình ảnh của tôi và ghép vào nội dung hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã báo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng , lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng để có phương án xử lý chủ tài khoản TikTok ”, ông Mai cho hay.

Thiên Trang/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nổi bật

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Nổi bật

Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép

Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép

15:34 , 03/09/2025
Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

14:54 , 03/09/2025
Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn

14:02 , 03/09/2025
Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

14:00 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên