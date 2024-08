"Đãi cát tìm vàng" từ kết quả kinh doanh quý 2/2024: Lộ diện một nhóm ngành đang bước vào pha phục hồi với biên lợi nhuận tăng vọt

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect ước tính lợi nhuận ròng toàn thị trường của các công ty niêm yết trên ba sàn tăng 20,6% so với cùng kỳ, nhờ vào sự phục hồi kinh tế rõ ràng hơn và hiệu ứng cơ sở thấp từ quý 2/2023.

Trong đó, lợi nhuận của các nhóm cổ phiếu trên thị trường đều có mức tăng trưởng khả quan trong Q2/24, dẫn dắt bởi nhóm cố phiếu vốn hóa vừa khi lợi nhuận ròng tăng 46,2% so với cùng kỳ.

Theo ước tính của VNDirect, biên lợi nhuận gộp toàn thị trường Q2/24 tăng 1,1 điểm % lên 16,5%. Sự cải thiện biên gộp được đóng góp bởi ngành Bất động sản (+10,4 điểm %), Công nghiệp (+3,3 điểm %).

Chi phí đi vay đã tạo đáy trong Q1/24 và tăng nhẹ trong Q2/24 khi nền kinh tế phục hồi và nhu cầu tín dụng tăng lên. Cụ thể, chi phí lãi vay tăng lên 6,0% trong Q2/24, tăng so với Q1/24 (+0,4 điểm % sv quý trước) và tỷ lệ nợ/vốn chủ giảm xuống 70,2% trong Q2/24, giảm 5 điểm % so với quý trước.

Điều này cho thấy thời kỳ lãi suất thấp có vẻ như đã kết thúc khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi, dẫn đến nhu cầu tín dụng tăng và do đó, lãi suất tiền gửi cao hơn. Tuy nhiên, VNDirect tin rằng lãi suất tiền gửi sẽ không tăng quá nhanh mà sẽ duy trì ở mức vừa phải để các doanh nghiệp có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện vay vốn.

Đi sâu vào kết qủa kinh doanh từng nhóm ngành, VNDirect cho rằng Thép (+437%), Bán lẻ (379%) là ngành đóng góp hàng đầu vào sự tăng trưởng chung của thị trường.

Lợi nhuận ngành Thép ghi nhận tăng trưởng 437% svck nhờ biên EBITDA mở rộng, do giá đầu vào giảm mạnh hơn so với giá bán, và doanh thu quý Q2/24 tăng do khối lượng bán hàng tăng so với mức thấp của năm ngoái.

Lợi nhuận ngành Bán lẻ tăng 379% svck trong Q2/24, dẫn đầu bởi nhà bán lẻ ICT MWG, với lợi nhuận ròng tăng mạnh 6.635% svck, đạt 1.170 tỷ trong Q2/24. Kết quả tích cực này được ghi nhận nhờ doanh thu cải thiện trên mỗi cửa hàng, một phần trong nỗ lực tái cấu trúc hệ thống phân phối và đóng cửa các cửa hàng kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành Công nghiệp, Xây dựng và vật liệu, Hóa chất ghi nhận tăng trưởng tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận lần lượt đạt 319%, 71,3% và 59,6% svck. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước và xuất khẩu tăng lên khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi.

Ngành Bất động sản cũng được VNDirect đánh giá đã có những dấu hiệu cải thiện. Ngành bất động sản tiếp tục chứng kiến sự suy giảm lợi nhuận, giảm 16,9% svck. Tuy nhiên, tỷ lệ suy giảm đã chậm lại so với cùng kỳ Q2/23, khi giảm 36,1%, và Q1/24, khi giảm 29,2%. Điều này cho thấy ngành bất động sản đang bắt đầu phục hồi.

Ngược lại, những nhóm ngành ghi nhận lợi nhuận sụt giảm có thể kể tới như Y tế (-12,9%), Điện (-49,1%), Dầu khí (-25,6), Vận tải (-4,9%), Bất động sản (-16,9%), Khai khoáng (-64,5%).