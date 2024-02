"Đãi cát tìm vàng" từ kết quả kinh doanh quý 4: Hé lộ loạt "siêu cổ phiếu" tiềm năng, biên lãi tăng trưởng liên tục

Năm 2023, nền kinh tế thế giới đã đối mặt với nhiều sự biến động đi kèm với những rủi ro bất ổn, làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế. Dù vậy lạm phát trong nước vẫn được kiểm soát và có xu hướng giảm dần. Tính chung cả năm 2023, lạm phát cơ bản và lạm phát chung lần lượt đạt 3,25% và 4,16% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mục tiêu 4,5% của Chính phủ.



Riêng trong quý 4/2023, tăng trưởng GDP có tiến triển hơn so với các quý trước, ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2023, tăng trưởng GDP ước tính đạt 5,05% hoàn thành mục tiêu GDP đạt trên 5% của Quốc Hội.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá bức tranh kết quả kinh doanh quý 4 nhìn chung có sự cải thiện và phân hóa giữa các nhóm ngành. Tính đến ngày 31/1/2024, tổng LNST quý 4/2023 tăng trưởng hơn 49% so với cùng kỳ và tăng 16% so với quý 3 trước đó.

Trong đó, những nhóm ngành tăng gồm Dịch vụ tài chính (+8.552% so với cùng kỳ), Tài nguyên cơ bản (+207%), Viễn thông (+160%), Du lịch và giải trí (+107%), Xây dựng và vật liệu (+105%), Ô tô và phụ tùng (+98%), Công nghệ thông tin (+27%), Ngân hàng (+25), Thực phẩm và đồ uống (+18%), Hàng cá nhân và gia dụng (9%), Bảo hiểm (+5%), Hóa chất (+2%).

Ngược lại, những nhóm ngành ghi nhận lợi nhuận sụt giảm có thể kể tới như Y tế (-0,4%), Truyền thông (-2%), Dầu khí (-4%), Hàng & Dịch vụ công nghiệp (-3%), Bất động sản (-12%), Tiện ích (-25%), Bán lẻ (-87%).

Riêng với thị trường chứng khoán, Mirae Asset đánh giá chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự hồi phục nhẹ trong năm 2023, chỉ số VN-Index tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Trong năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.120 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Riêng tháng 12, ghi nhận khối lượng và giá trị giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt hơn 694,2 triệu cổ phiếu và 15.959 tỷ đồng, tương ứng giảm 8% về khối lượng bình quân và giảm 4% về giá trị bình quân so với tháng 11/2023.

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 4/2023, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Việc chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm gần nhất để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chi về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu có thanh khoản

Trong đó, các cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành mang tính ổn định như thực phẩm, hóa chất, bảo hiểm được đánh giá là những lựa chọn tương đối an toàn. Ngoài ra nhóm ngành dần hồi phục có câu chuyện như bất động sản, chứng khoán cũng là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Mirae Asset khuyến nghị 24 cổ phiếu nhóm "Super" - "siêu cổ phiếu" với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 4/2023 lớn hơn biên LNG quý 3/2023 và cùng lớn hơn biên LNG năm 2022.

Có thể kể tới là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản (BCM, ITA, LHG, TCH, VRE); chứng khoán (BSI, CTS, VDS, HCM, VND, VIX…) hay thực phẩm (DBC, VNM); bán lẻ (FRT)…

Nhóm Super: Điều kiện cơ bản: Biên lợi nhuận gộp (LNG) Q4/2023 > Biên LNGQ3/2023 > Biên LNG 2022

Ngoài ra, đội ngũ phân tích cũng đưa ra danh sách 19 cổ phiếu "Good" - tốt với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 4/2023 lớn hơn biên LNG quý 4/2023, gồm các cổ phiếu nhóm bất động sản (DXG, PDR, NTL, IDJ), dầu khí (BSR), bảo hiểm (BMI), thép (HPG, NKG), thực phẩm (PAN, LTG, BAF, LSS)….