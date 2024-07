Đại chiến anh trai: Vì sao nhận mưa lời khen, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn 'hít khói' Anh Trai Say Hi trên các nền tảng số?

Năm 2020, 2 cuộc thi về âm nhạc là Rap Việt và King of Rap cùng lên sóng vào một thời điểm đã thành công khơi gợi sự tò mò và kích thích cho khán giả. Bởi đã từ rất lâu, mặt trận gameshow âm nhạc mới xuất hiện một cuộc song đấu trên sóng giờ vàng như vậy. 4 năm sau, "lịch sử được lặp lại" khi hai gameshow âm nhạc dành cho nghệ sĩ nam là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi cũng chính thức "khai hỏa" vào cuối tháng 6/2024.



Sự đổ bộ dồn dập của 63 "anh trai" trên sóng truyền hình vào khung giờ vàng tối thứ Bảy hằng tuần đã lập tức tạo nên "cơn sốt", trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên MXH. Lên sóng trước 2 tập, Anh Trai Say Hi với đội hình 30 "trai trẻ" ngay lập tức gây ấn tượng bởi visual bừng sáng, sự trẻ trung, năng động. Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng quy tụ 33 "anh tài" trên 30 tuổi, ghi điểm với khán giả bởi vẻ trưởng thành, đầy hoài niệm nhưng không kém phần hài hước, dí dỏm.

Cùng được đầu tư khủng và sở hữu dàn thí sinh "cực phẩm" nên ngay từ thời điểm chưa phát sóng, 2 chương trình khiến khán giả khó phân định được gameshow nào sẽ ăn khách hơn? Đến thời điểm hiện tại, sau những tập phát sóng đầu tiên, nếu đánh giá qua những dữ liệu trên nền tảng số, sự chênh lệch là quá rõ ràng. Thế nhưng, nếu nhìn vào mưa lời khen dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai – đặc biệt là lúc khởi đầu với bài hát chủ đề Hỏa Ca (Call Me By Fire), nhiều người sẽ mường tượng ra một cuộc lật đổ của "trai già".

Chỉ số truyền thông: Trẻ cho già 'hít khói'

Ở thời điểm chính thức đối đầu, tập 3 của Anh trai Say Hi có lượt xem trực tiếp trên YouTube cao gấp gần 10 lần so với Anh trai vượt ngàn chông gai. Đặc biệt, tập 3, 4, và tập 5 của chương trình nhanh chóng lọt TOP.1 YouTube Trending chỉ sau 24 giờ công chiếu với lượt xem trực tiếp cùng lúc lần lượt là 244.000, 300.000 và 388.000 người. Trong khi đó, 3 tập đầu của các "anh già" dù gây được tiếng vang nhưng khi đặt lên bàn cân thì vẫn thua xa đối thủ.

Trước đó, tập 1 và 2 của Anh Trai Say Hi cũng lần lượt đứng TOP.3 và TOP.2 xu hướng trên YouTube. Các màn trình diễn của đội "trai trẻ" cũng áp đảo đội "trai già" về thứ hạng và số lượng trên Top Trending Âm nhạc của YouTube. Tính đến ngày 26/7/2024, trong Top. 5 BXH YouTube Trending thì có đến 4 tiết mục trình diễn của các đội "trai trẻ" nằm chễm chệ ở 4 vị trí đầu với lượt view khủng. Trong khi đó, đội "trai già" cũng có 1 phần trình diễn "cầm tự" được ở Top. 11 trong BXH này.

Xét về độ hot trên MXH, Anh Trai Say Hi với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành cũng được nhắc tới nhiều hơn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Theo dữ liệu của Socialite về mức độ thảo luận của 2 chương trình từ thời điểm bắt đầu đối đầu cho đến nay, sự chênh lệch về lượng thảo luận trên mạng xã hội của 2 chương trình cũng khá lớn. Nếu ngôn từ dành cho đội trai trẻ là "lập kỷ lục mới", "lập thành tích khủng"... thì đội "trai già" chỉ có thể được nhắc đến khi đặt lên bàn cân với show đối thủ.

Ở tập gần nhất (Anh Trai Say Hi tập 6 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 4), chỉ sau một ngày phát sóng, trai trẻ có lượng views cao hơn 2 lần so với trai già trên kênh Youtube chính thức. Nhưng sau đó, nếu search từ khoá Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trên Youtube, người dùng sẽ được đề xuất video của "trai già" tập 4 và lượt view của tập này đang có sự hỗ trợ của quảng cáo. Nói cách khác, nếu tính đối đầu trên nền tảng số - đặc biệt là Youtube, Anh Trai Say Hi đang đè bẹp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai về lượt xem và "trai già" đang dùng tiền để mong bắt kịp "trai trẻ".

Bốn lý do giúp 'trai trẻ' áp đảo 'trai già' trên nền tảng số

Điều dễ nhận thấy nhất khi so sánh dàn line-up Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi là sự chênh lệch về độ tuổi.

Theo đó, Anh Trai Say Hi – "Anh trai trẻ" có sự góp mặt của 30 gương mặt trẻ, nhiều màu sắc, có độ lan tỏa trên thị trường. Đặc biệt, sự góp mặt của những tên tuổi đang được giới trẻ yêu thích như HIEUTHUHAI, Song Luân, Isaac, Quân A.P, Anh Tú Atus, Gin Tuấn Kiệt, Đức Phúc, Erik… đã thành công thu hút một lượng rất lớn fan Gen Z - phân khúc khán giả nhà rất năng động, đặc biệt là các theo dõi và tương tác trên nền tảng số như Youtube, Tik Tok, Facebook...

Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai – "Anh trai già" quy tụ đội hình 33 "anh tài" trên 30 tuổi. Dù có sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi như Tự Long, Hồng Sơn, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tiến Luật, BinZ… nhưng hầu hết các thành viên của đội "trai già" đều thuộc thế hệ đi trước. Một số đã rời showbiz khá lâu nên ít được khán giả biết đến, đặc biệt là khán giả trẻ như Gen Z. Một số khác không có tác phẩm mới ra mắt trong những năm gần đây nên độ nhận diện của họ cũng giảm sút.

Với việc quy tụ được dàn nghệ sĩ trẻ, có độ ảnh hưởng lớn hơn, Anh Trai Say Hi tạo ảnh hưởng lớn hơn nhiều với khán giả Gen Z – vốn là nhóm người xem lớn quan trọng nhất của các show giải trí. Đây là lý do đầu tiên khiến "trai trẻ" mạnh hơn "trai già" từ khi chương trình còn chưa lên sóng.

Bên cạnh dàn anh trai trẻ đẹp, Anh Trai Say Hi còn có sự tiếp sức cực mạnh của MC Trấn Thành – người dẫn chương trình giải trí số 1 Việt Nam hiện tại. Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với sự dẫn dắt của MC Anh Tuấn sẽ có độ viral về truyền thông thấp hơn nhiều. Trấn Thành cũng trẻ hơn Anh Tuấn.

Khi 2 người dẫn chương trình này so găng về độ nổi tiếng, mức ảnh hưởng cũng như khả năng thu hút khán giả trên các nền tảng số, sự chênh lệch sẽ là quá lớn. Trên facebook, Trấn Thành có 18 triệu người theo dõi, còn Vũ Anh Tuấn chỉ 119 nghìn người theo dõi – chênh lệch hơn 150 lần.

Nếu một post về chương trình Anh Trai Say Hi của MC Trấn Thành có 50 đến 60 nghìn lượt like thì của MC Anh Tuấn chỉ 1 đến 2 nghìn lượt thích. Đây là chưa kể trên kênh Tik Tok, Trấn Thành làm một video hát vui vui với hashtag #Anhtraisayhi thì lượt xem lên tới 2,6 triệu…



Làm một so sánh đơn giản về khả năng quảng bá của người dẫn chương trình thì Anh Trai Say Hi cũng vượt trội. Đây là lý do thứ hai khiến "trai già" kém khả năng cạnh tranh về quảng bá so với "trai trẻ".

Nhân tố thứ ba đến từ kênh phát trên nền tảng số. Anh Trai Say Hi được phát sóng trên kênh Youtube của Vie Channel với 10,8 triệu subscribers, còn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phát trên kênh Youtube của Yeah1 Show chỉ có 397 nghìn sub (số lượng người theo dõi chưa bằng 4% của Vie Channel).

Mặc dù chất lượng nội dung sẽ là nhân tố quan trọng để thu hút khán giả và số lượng subscriber không chiếm vị thế tuyệt đối, nhưng việc phát trên một kênh có số lượng người theo dõi lớn hơn tới hơn 25 lần bên khác là một lợi thế cực lớn về phân phối nội dung cho Anh Trai Say Hi. So sánh đơn giản, nếu hàng hóa được bán trên kênh livestream Tik Tok của "chiến thần" Võ Hà Linh thì sẽ có số lượng khách mua hàng tiềm năng cũng như mua thực tế lớn hơn của một người khác có lượng follow và nổi tiếng ít hơn.



Yếu tố thứ tư đến từ ưu thế của người phát sóng trước: cũng là Anh Trai Say Hi. So với "trai già", "trai trẻ" phát sóng trước 2 tập. Vào thời điểm thị trường đang chờ đón game show mới, lạ, hấp dẫn, việc Anh Trai Say Hi tiên phong, cộng với việc được quảng bá siêu khủng với làn line-up trẻ trung, hoành tráng, cộng hưởng với người dẫn chương trình số 1 – Trấn Thành, trên kênh phát 10,8 triệu sub, tạo ra một lợi thế hơn hẳn.

Cả 4 lợi thế trên cùng với mục tiêu nhắm vào nhóm khán giải Gen Z – vốn là những người online rất nhiều, tương tác thường xuyên trên mạng xã hội, khiến cho Anh Trai Say Hi có một sức mạnh vượt trội về truyền thông trên nền tảng số. Cũng vì thế, mặc dù khi mới ra nhận được mưa lời khen của giới truyền thông, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn cứ "hít khói" ở xa tít và hiện phải nhờ quảng cáo trợ giúp để cố đuổi theo về traffic so với Anh Trai Say Hi.