Đại đô thị VSIP Bắc Ninh tọa độ an cư mới của người dân Thủ đô

Cuộc "cách mạng" nhà ở Singapore

Những năm 1950, trung tâm Singapore trở nên thiếu mỹ quan do quá tải về nhu cầu nhà ở. Đến năm 1959, vấn đề thiếu nhà ở càng nặng nề do sự gia tăng dân số nhanh chóng, dẫn đến các hệ lụy tất yếu như tắc nghẽn giao thông và mất cân đối trong quy hoạch đô thị. Trước thực trạng cấp bách như vậy, năm 1960, Hội đồng Quản lý Nhà ở và Phát triển (HDB) được thành lập, với trọng trách khẩn trương xây dựng nên các đại đô thị vùng ven trung tâm của đất nước này.

Với hướng đi đó, Singapore đã quyết định kiến thiết các đô thị mới tại khu vực lân cận trung tâm, có giá thành hợp lý, không gian sống tiện ích nhằm giải tỏa mật độ cư dân và giao thông dày đặc ở nội đô. Các đại đô thị này được ví như "thành phố trong lòng thành phố", đảm bảo yếu tố xanh – sạch – đẹp. Những đô thị mới này không chỉ cung cấp chỗ ở mà các tiện ích như giáo dục, y tế, trường học, bệnh viện, công viên, khu liên hợp thể thao... cũng được xây dựng đầy đủ, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân.

Các tiện ích liên hoàn, đầy đủ tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của KĐT tích hợp

Nhiều quốc gia đang học tập Singapore như một hình mẫu trong công tác phát triển và quản lý đô thị, trong đó có Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Trung bình mỗi năm dân số thủ đô tăng thêm khoảng 200.000 người, hiện đạt 8,5 triệu người. Quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và thiếu hụt nguồn cung nhà ở đang là những vấn đề "nóng bỏng nhất" tại Hà Nội. Đại đô thị VSIP Bắc Ninh đã áp dụng mô hình phát triển bền vững: Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ, cân bằng giữa Cuộc sống - Công việc - Giải trí, và đó được xem là lời giải hữu hiệu cho các bài toán cấp bách nêu trên.



Môi trường sống xanh - An lành thư thái

Nằm sát vách Hà Nội, kế cận các tuyến đường huyết mạch trọng yếu, mạng lưới giao thông thuận lợi như: Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Vành đai 3, cầu Vĩnh Tuy, Cầu Đuống, Cầu Phù Đổng… Không chỉ sở hữu vị trí hấp dẫn, "đi đâu cũng tiện – đến đâu cũng gần", Đại đô thị VSIP Bắc Ninh sở hữu các tiện ích nằm ngay trong chính nơi sinh sống: Tổ hợp vui chơi - giải trí Happy Zone, khu liên hợp thể thao, công viên sinh thái, siêu thị, trường học... giúp cư dân dễ dàng tiếp cận với cuộc sống sôi động, thời thượng chỉ trong vài bước chân.

VSIP Bắc Ninh là Đại đô thị xanh kiểu mẫu của vùng Thủ đô

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng 160ha, Centa VSIP có tầm nhìn dài hạn khi phát triển theo hướng đô thị sinh thái hài hòa giữa nhu cầu của con người và thiên nhiên, hướng tới cuộc sống cân bằng. VSIP Bắc Ninh đã kiến tạo không gian cây xanh, mặt nước chiếm hơn 40 % diện tích dự án góp phần thay đổi chất lượng không khí, giúp cho nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn từ 1-2 độ so với nội thành Hà Nội.

Đặc biệt cư dân tại VSIP Bắc Ninh còn được hưởng trọn nguồn sinh khí tốt lành từ dòng sông Đuống ngàn năm lịch sử, nơi tụ thủy vượng khí, đại cát đại lợi. Chỉ cần hé mở cửa sổ, cư dân đại đô thị đã có thể mang thiên nhiên vào trong tổ ấm, tận hưởng một không gian thoáng đãng ngập tràn ánh nắng và gió trời. Những yếu tố trên đã góp phần khẳng định VSIP Bắc Ninh là 1 trong những "thành phố vệ tinh đáng sống bậc nhất vùng Thủ đô".



Centa Riverside sở hữu vị trí đắt giá "cận thị - cận giang – cận lộ"

Hội tụ giao thương – Kinh doanh thịnh vượng

Với mục tiêu kiến tạo khu đô thị thương mại giải trí sầm uất bậc nhất khu vực phía Đông Bắc Hà Nội, chủ đầu tư Đại đô thị VSIP Bắc Ninh đã dành nhiều tâm huyết trong việc kiến tạo nên viên "kim cương xanh" - Centa Riverside. Sức hút của Centa Riverside trước hết là vị trí đắt giá nằm trên đại lộ Hữu Nghị rộng 61m được xem là "trái tim" của Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Đây là nơi quy tụ hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư, người lao động làm việc 3 KCN lớn là Tiên Sơn - Đại Đồng - VSIP, đó sẽ là nguồn khách hàng cực kỳ dồi dào cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Với thiết kế hiện đại mang phong cách Singapore, mỗi căn shophouse đều sở hữu mặt tiền thoáng đãng rộng 6-10m, trước mặt còn có khoảng lòng đường, vỉa hè, vườn hoa cây xanh rộng đến 30m gia tăng tiềm năng kinh doanh. Không chỉ kinh doanh sầm uất, nhộn nhịp suốt 4 mùa, shophouse Centa Riverside có khoảng không gian sau nhà với diện tích tới 30m2 thích hợp để gia chủ xây dựng tiểu cảnh, để mỗi ngày được tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành, dễ chịu.

Tiềm năng kinh doanh tại Centa Riverside đầy triển vọng

Được xây dựng theo mô hình đô thị tích hợp "all in one", shophouse Centa Riverside giải quyết tối ưu bài toán "vừa ở vừa kinh doanh", góp phần kiến tạo một đại đô thị quy mô, bài bản và đầy đủ tiện ích, hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu, sầm uất. Centa Riverside hội tụ đầy đủ những tinh hoa về tiêu chuẩn sống cao cấp, mang tới những giá trị thịnh vượng, đầu tư bền vững. Dự án đang được giới đầu tư "săn lùng" ráo riết và đây là giai đoạn "vàng" để sở hữu những căn shophouse có vị trí đắt giá tại Centa Riverside với những chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

