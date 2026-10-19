Đại đô thị Waterpoint được vinh danh Best Mega Township Development tại PropertyGuru Awards 2026

Điều gì tạo nên dấu ấn của Waterpoint tại PropertyGuru Awards 2026?

Ngày 16/10, tại Gem Center (TP.HCM), sự kiện PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo giới chuyên môn và đại diện các doanh nghiệp bất động sản. Bước sang năm thứ 12 liên tiếp tổ chức tại Việt Nam, hệ thống giải thưởng này tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín của ngành bất động sản, nhằm tôn vinh những dự án và nhà phát triển có đóng góp tích cực cho diện mạo đô thị.

Tại sự kiện năm nay, vượt qua nhiều ứng cử viên, đại đô thị Waterpoint quy mô 355ha của Tập đoàn Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad (NNR) chiến thắng ở hạng mục danh giá nhất: Best Mega Township Development - Dự án đô thị tích hợp quy mô lớn tốt nhất Việt Nam.

Để lọt vào danh sách đề cử của hạng mục này, một dự án "Mega Township" phải đáp ứng được sự đa dạng về loại hình nhà ở (từ thấp tầng đến cao tầng) cùng một hệ sinh thái tiện ích xoay quanh Thương mại - Giáo dục - Y tế. Giải thưởng Best Mega Township Development là sự ghi nhận đối với tầm nhìn quy hoạch bài bản, năng lực phát triển đô thị tích hợp và những thành quả thực tế của Nam Long trong quá trình kiến tạo Waterpoint. Đây cũng là dấu mốc khẳng định định hướng phát triển những khu đô thị quy mô lớn, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn hướng đến kiến tạo môi trường sống toàn diện, chất lượng và bền vững cho cộng đồng.

Điểm tựa vững chắc giúp Waterpoint chinh phục hội đồng giám khảo còn đến từ sự cộng hưởng giữa tầm nhìn quy hoạch và những động lực phát triển kinh tế – hạ tầng của khu vực. Tọa lạc tại Bến Lức (Tây Ninh) - cửa ngõ kết nối giữa các tỉnh ĐBSCL – TPHCM – vùng Đông Nam Bộ , Waterpoint nằm trong khu vực đang đón nhận những chuyển động tích cực về đầu tư hạ tầng, công nghiệp và logistics, mở ra dư địa phát triển mới cho nhu cầu an cư và các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Sự hiện diện của các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống cao tốc liên vùng TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức – Long Thành… đã tạo ra một hành lang kinh tế nhộn nhịp. Đón đầu dòng dịch cư tất yếu của lực lượng chuyên gia và lao động trí thức đến khu vực này, Nam Long đã phát triển Waterpoint theo mô hình đại đô thị tích hợp có khả năng đáp ứng trọn vẹn mọi khía cạnh đời sống.

Từ bản vẽ quy hoạch đến sức sống đô thị hiện hữu

Một trong những tiêu chí mang tính quyết định của giải thưởng PropertyGuru là dự án tham gia tranh giải phải có các công trình đã hoàn thành, đồng thời minh chứng được khả năng tạo lập một cộng đồng cư dân hiện hữu .

Đối chiếu với tiêu chí này, Waterpoint ghi dấu ấn nhờ cấu trúc đô thị tích hợp dựa trên 5 trụ cột thiết yếu: Sống - Học tập - Làm việc - Mua sắm - Giải trí. Sức sống đô thị tại đây không nằm trên các bản vẽ mà được minh chứng qua những phân khu ở đã bàn giao tại The Aqua, Park Village, Rivera,… và các phân khu đang tiếp tục được phát triển như The Pearl, Rivera Nagomi hay Solaria Rise, … từng bước hình thành diện mạo một thành phố đáng sống bên sông.

Đại đô thị Waterpoint 355 ha ngày càng hoàn thiện bên sông Vàm Cỏ Đông

Là đại đô thị quy mô lớn nhất do Nam Long phát triển, Waterpoint được đầu tư bài bản từ quy hoạch đến kiến tạo môi trường sống. Trải dọc 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông, dự án dành khoảng 95 ha cho cây xanh và mặt nước, kết hợp hơn 8 km kênh đào tạo nên hệ cảnh quan sinh thái đặc trưng. Mạng lưới 13 km đường đi bộ, 8 km đường xe đạp cùng hệ thống xe buýt nội – ngoại khu được quy hoạch nhằm kết nối các khu chức năng, gia tăng sự thuận tiện trong sinh hoạt và di chuyển của cư dân.

Trên nền tảng quy hoạch đó, Waterpoint đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích phục vụ đời sống cư dân với hệ thống tiện ích đã đi vào vận hành ổn định như: công viên trung tâm Central Park 25 ha, tổ hợp thể dục - thể thao - sự kiện Country Club 3 ha, trường học EMASI Plus, Talent Kids Academy, phòng khám, siêu thị, bến du thuyền, làng văn hóa Việt - Nhật,... Đặc biệt, tỷ lệ lấp đầy dân cư nhanh chóng chính là thước đo giá trị thực và sức sống đô thị rõ nét nhất. Với hơn 1.500 sản phẩm đã bàn giao, sự nhộn nhịp của cộng đồng cư dân đang sinh sống tại Waterpoint tiếp tục nối dài con số 33.000 gia đình đã tin tưởng lựa chọn các đô thị của Nam Long làm nơi an cư. Việc thu hút người dân về sinh sống, hình thành cộng đồng chính là kết quả của định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp cam kết.

Thị trường bất động sản đã bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng để tiến vào một chu kỳ thanh lọc. Trong bối cảnh đó, chiến thắng tại hạng mục Best Mega Township Development mang ý nghĩa như một sự thẩm định độc lập dành cho Waterpoint – dự án sở hữu một nền tảng quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Tọa lạc tại cửa ngõ giao thương phía Tây Nam TP.HCM, Waterpoint (355ha) thu hút dòng vốn an cư và đầu tư nhờ lợi thế kết nối hạ tầng và không gian sống sinh thái ven sông.

Tiếp nối định hướng phát triển "Bất động sản Giá trị thực" của Nam Long, Waterpoint đang giới thiệu các dòng sản phẩm đa dạng, từ phân khu thấp tầng cao cấp The Pearl, Rivera Nagomi đến khu cao tầng Solaria Rise , mở rộng phương án sở hữu, đáp ứng nhu cầu an cư - đầu tư của khách hàng.