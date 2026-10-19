Sun Group đề xuất tài trợ quy hoạch trung tâm hành chính mới Thanh Hóa, hé lộ ý tưởng đô thị tài chính ven sông Mã 155ha

Thanh Hóa giao các sở nghiên cứu đề xuất của Sun Group

Ngày 17/10, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo các sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ nghiên cứu đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời về việc tài trợ sản phẩm nghiên cứu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Sun Group có Công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị tài trợ sản phẩm nghiên cứu quy hoạch nói trên.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, định hướng quy hoạch khu trung tâm mới và tình hình thực tế, sau đó tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24/10/2026.

Hồi tháng 9/2026, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo về chủ trương khảo sát, nghiên cứu định hướng quy hoạch một số khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Khu trung tâm chính trị - hành chính mới.

Việc hình thành trung tâm mới được đặt ra nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan công sở phân tán, thiếu đồng bộ; giảm áp lực sử dụng quỹ đất dành cho trụ sở hành chính trong nội thành, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ý tưởng khu trung tâm 155ha bên sông Mã có những gì?

Theo tài liệu ý tưởng quy hoạch sơ bộ do doanh nghiệp nghiên cứu, khu trung tâm chính trị - văn hóa mới được đề xuất phát triển bên bờ sông Mã, với quy mô nghiên cứu khoảng 155ha.

Không gian này được định hướng vượt ra ngoài chức năng của một khu hành chính tập trung, hướng tới kết hợp các hoạt động chính trị, văn hóa, tài chính, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng.

Theo phương án sơ bộ, khu vực nghiên cứu được tổ chức thành 3 phân khu chức năng chính.

Thứ nhất là trung tâm chính trị - văn hóa, dự kiến bố trí trung tâm hành chính, trung tâm hội nghị, nhà hát, tổ hợp bảo tàng sông Mã, công viên văn hóa và quảng trường kết hợp công viên ven sông.

Thứ hai là đô thị tài chính - phức hợp, với định hướng phát triển các tổ hợp tài chính, văn phòng và dịch vụ.

Thứ ba là đô thị thương mại, dịch vụ và giải trí ven sông, tạo không gian kết nối các hoạt động kinh tế với cảnh quan và các tiện ích đô thị.

Ý tưởng quy hoạch còn đề xuất xây dựng trục không gian chính trị - văn hóa với các công trình kiến trúc điểm nhấn, hệ thống công viên, quảng trường công cộng và cảnh quan ven sông Mã. Mục tiêu là tạo dựng một trung tâm đô thị có tính biểu tượng, đồng thời mở rộng không gian công cộng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, quy mô khoảng 155ha cùng các phân khu và hạng mục nêu trên hiện mới thuộc phương án ý tưởng nghiên cứu. Vị trí, ranh giới, quy mô và chức năng sử dụng đất cụ thể vẫn có thể thay đổi trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền.

Sun Group đang đề xuất, triển khai loạt dự án tại Thanh Hóa

Đề xuất tài trợ sản phẩm nghiên cứu quy hoạch trung tâm chính trị - hành chính mới là một trong những động thái mới của Sun Group tại Thanh Hóa, địa phương mà tập đoàn đang theo đuổi nhiều dự án du lịch, đô thị và nghỉ dưỡng.

Tháng 4/2025, Sun Group động thổ Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng diện tích gần 350ha và tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai qua 3 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, dự án tập trung vào khu dịch vụ thương mại và hệ thống cáp treo Am Tiên, với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 được định hướng hoàn thiện khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, đóng vai trò trung tâm của toàn quần thể. Điểm nhấn được giới thiệu trong phương án là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ bạc, với chiều cao dự kiến 167,5m tính cả khối đế.

Giai đoạn 3 là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô gần 300ha, với tổng mức đầu tư được nêu là 22.429 tỷ đồng.

Sun Grand Boulevard. Nguồn: Sun Group

Ngoài Am Tiên, danh mục các dự án Sun Group đề xuất hoặc triển khai tại Thanh Hóa còn có một số khu đô thị và tổ hợp du lịch đáng chú ý.

Tại Sầm Sơn, Khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn (Sun Grand Boulevard) được định hướng phát triển tại khu vực ven biển, dọc đường Hồ Xuân Hương, với quy mô giai đoạn 1 được nêu khoảng 310ha.

Tại xã Quảng Yên, Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên (Sun Beauty Onsen) là dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với mô hình khoáng nóng.

Trong lĩnh vực du lịch sinh thái, Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En có tổng diện tích đất và mặt nước thực hiện dự án khoảng 767,58ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.960 tỷ đồng. Dự án được chia thành các khu chức năng gồm trung tâm du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái và dịch vụ văn hóa, cùng các khu vực giao thông, mặt nước, núi đá và cây xanh.

Một dự án khác trong danh mục là Khu đô thị sinh thái Hoàng Nghiêu, liên quan đến địa bàn các xã, phường thuộc khu vực Đông Sơn, Nông Cống và Triệu Sơn trước đây.

Hồi tháng 7/2026, Sun Group cũng gửi văn bản tới tỉnh Thanh Hóa đề nghị tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh quy hoạch tại một số xã và bổ sung một số cơ chế nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.