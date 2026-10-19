Sun Group muốn tài trợ quy hoạch trung tâm hành chính mới tại nơi mà tập đoàn đầu tư hơn 35.000 tỷ xây siêu dự án tâm linh với tượng Phật lớn nhất thế giới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa nhận được văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đề nghị tài trợ sản phẩm nghiên cứu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm chính trị - hành chính mới tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ nghiên cứu nội dung đề nghị.

Các đơn vị được giao chủ động lấy ý kiến những cơ quan liên quan khi cần thiết, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, định hướng quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới và tình hình thực tế để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước ngày 24/10/2026.

Theo tài liệu ý tưởng quy hoạch sơ bộ do doanh nghiệp nghiên cứu, khu trung tâm chính trị - văn hóa mới được đề xuất xây dựng bên bờ sông Mã, với quy mô nghiên cứu khoảng 155ha.

Định hướng không chỉ dừng ở việc tập trung trụ sở các cơ quan hành chính mà còn hướng tới hình thành không gian tổng hợp về chính trị, văn hóa, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng, gắn với cảnh quan ven sông.

Theo phương án sơ bộ, khu vực được tổ chức thành 3 phân khu chức năng chính, gồm trung tâm chính trị - văn hóa; đô thị tài chính - phức hợp; đô thị thương mại, dịch vụ và giải trí ven sông.

Trong đó, phân khu trung tâm chính trị - văn hóa dự kiến bố trí trung tâm hành chính, trung tâm hội nghị, nhà hát, tổ hợp bảo tàng sông Mã, công viên văn hóa và quảng trường kết hợp công viên ven sông.

Hai phân khu còn lại được định hướng phát triển các tổ hợp tài chính, văn phòng, thương mại, dịch vụ và đô thị ven sông, qua đó kết nối hoạt động hành chính với các không gian kinh tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Ý tưởng quy hoạch cũng đề xuất hình thành trục không gian chính trị - văn hóa với các công trình kiến trúc điểm nhấn, hệ thống công viên, quảng trường công cộng và cảnh quan ven sông. Định hướng này nhằm tạo dựng một trung tâm đô thị mang tính biểu tượng, đồng thời mở rộng không gian công cộng phục vụ người dân.

Sun Group đang triển khai Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên tại Thanh Hóa.

Đề xuất tài trợ nghiên cứu quy hoạch trung tâm chính trị - hành chính mới là động thái mới của Sun Group tại Thanh Hóa, địa phương tập đoàn đang theo đuổi nhiều dự án du lịch, đô thị và nghỉ dưỡng.

Tháng 4/2025, Sun Group động thổ Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, quy mô gần 350ha, tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai qua 3 giai đoạn. Điểm nhấn của công trình là Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai có tổng chiều cao lên tới 167,5 m. Nếu hoàn thành đúng theo thiết kế, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Am Tiên sẽ là tượng Phật cao nhất thế giới, vượt tượng Trung Nguyên Đại Phật ở Nghiêu Sơn (Trung Quốc) với tổng chiều cao 153 m.

Ngoài Am Tiên, Sun Group còn có các dự án đáng chú ý tại Thanh Hóa như Sun Grand Boulevard ở Sầm Sơn, quy mô giai đoạn 1 khoảng 310ha; Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên (Sun Beauty Onsen); Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bến En, diện tích đất và mặt nước khoảng 767,58ha, vốn đầu tư dự kiến 4.960 tỷ đồng; cùng Khu đô thị sinh thái Hoàng Nghiêu, liên quan đến địa bàn Đông Sơn, Nông Cống và Triệu Sơn trước đây.

Tháng 7/2026, Sun Group cũng gửi văn bản đề nghị tỉnh Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh quy hoạch tại một số xã và bổ sung cơ chế nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.