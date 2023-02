Đại gia Ả Rập lại ‘vung tiền’ xây công trình cứ ngỡ đến từ tương lai: Tòa nhà cao 400m đủ chứa cả 20 cao ốc Empire State, sử dụng công nghệ thực tế ảo bên trong

Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu phát triển khu trung tâm thành phố hiện đại và lớn nhất thế giới New Murabba ở thủ đô Riyadh như một phần trong kế hoạch Tầm nhìn 2030 của quốc gia vùng Vịnh. Thông tin do chính Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman, Thủ tướng kiêm Chủ tịch của Công ty New Murabba Development công bố.

Đáng chú ý trong dự án này chính là công trình Mukaab (có nghĩa là khối lập phương trong tiếng Ả Rập), nổi bật với các công nghệ tiên tiến nhất do chính công ty New Murabba Development phụ trách. Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út cho biết Mukaab sẽ đủ lớn để chứa 20 tòa nhà Empire State.

“Thiết kế của Mukaab sẽ mang tính tiên phong và là một trong những công trình lớn nhất thế giới, chiều cao 400m, chiều rộng 400m và dài 400m. Hình khối của Mukaab sẽ đảm bảo sử dụng tối ưu không gian để chứa các công nghệ cần thiết cho sự phát triển biểu tượng này”, Quỹ đầu tư công cho biết trong 1 tuyên bố.

Bên ngoài khối lập phương này lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Najdi truyền thống, còn bên trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số ảo với hình ảnh 3 chiều tối tân nhất, tạo ra điểm đến nhập vai đầu tiên trên thế giới.

“Du khách bước vào Mukaab sẽ có trải nghiệm độc đáo khi hòa mình vào những cảnh quan khác nhau. Đứng ở các căn hộ trên tòa tháp xoắn ốc ở giữa hình lập phương cũng có thể nhìn thấy những khung cảnh này”, Phó giáo sư kiến ​​trúc tại Đại học Columbia, New York Yasser Elsheshtawy cho biết.

Tòa tháp xoắn ốc bên trong khối lập phương Mukaab

Elsheshtawy cũng kỳ vọng Mukaab sẽ trở thành biểu tượng có thể nhận ra ngay lập tức giữa các thành phố lớn như Tháp Eiffel hay Nhà hát Opera Sydney.

Khu New Murabba sẽ được xây dựng trên diện tích 19km2, trong đó có 25 triệu m2 diện tích sàn với hơn 104.000 căn hộ, 9.000 phòng khách sạn và hơn 980.000 m2 không gian phục vụ nhu cầu mua sắm. Ngoài ra, dự án còn bao gồm 1,4 triệu m2 văn phòng, 620.000 m2 cho hoạt động giải trí và 1,8 triệu m2 không gian cho các cơ sở cộng đồng.

“New Murabba sẽ được xây dựng dựa trên tính bền vững, bao gồm nhiều khu vực cây xanh, đường đi bộ và xe đạp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy lối sống lành mạnh, năng động và các hoạt động cộng đồng. Một bảo tàng, một đại học về công nghệ và thiết kế, một nhà hát và 80 địa điểm văn hóa và giải trí sẽ được xây dựng”, Quỹ đầu tư công của nước này cho biết.

Dự kiến quận này có thể chứ hàng trăm nghìn cư dân. New Murabba được giới thiệu mang đến trải nghiệm sống, làm việc và giải trí độc đáo trong bán kính 15 phút đi bộ và sẽ có hệ thống giao thông nội bộ riêng. Khu vực này cách 20 phút lái xe từ Sân bay Quốc tế King Khalid của thủ đô Riyadh.

New Murabba là dự án mới nhất trong danh sách các dự án khổng lồ của Ả Rập Xê Út, là nỗ lực của chính phủ nhằm góp phần phát triển bất động sản và cơ sở hạ tầng địa phương, đồng thời đa dạng hóa các nguồn thu nhập cho nền kinh tế nước này. Dự kiến ​​sẽ bổ sung 180 tỷ SAR (~ gần 48 tỷ USD) vào GDP phi dầu mỏ và tạo ra 334.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp vào năm 2030, khi dự án hoàn thành.

Ả Rập Xê Út cũng đang xây dựng một siêu đô thị NEOM trải rộng trên 26.500 km2 trên bờ Biển Đỏ. Dự án trị giá 500 tỷ USD, bao gồm thành phố thông minh The Line sẽ được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng sạch, không có ô tô, không có đường phố và không có lượng khí thải carbon. Một quan chức cho biết gần 20% công việc cơ sở hạ tầng The Line đã được hoàn thành và các công việc đang tiến triển theo đúng tiến độ.

Ngoài The Line, thành phố cảng hình bát giác Oxagon, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên sa mạc Trojena và hòn đảo nghỉ dưỡng trên biển Đỏ Sindalah cũng là những dự án đã được công bố nằm trong siêu đô thị NEOM.

Theo ArabNews, EconomicTimes