'Đại gia' bán lẻ Thái Lan được phê duyệt quy hoạch xây dựng đại siêu thị 1,5ha tại Hưng Yên

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên. Khu đất lập quy hoạch Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên thuộc địa phận phường Hiến Nam (TP Hưng Yên) có diện tích 15.847 m2. Trong đó diện tích xây dựng công trình trung tâm thương mại hai tầng là hơn 8.600 m2, còn lại là khu đỗ xe trong nhà, khu đỗ xe ngoài trời và các công trình phụ trợ khác.

Vị trí cụ thể khu đất: Phía Bắc giáp vườn hoa phía sau đài tưởng niệm liệt sỹ, phía Nam giáp đường Tô Hiệu, phía Đông giáp đường Chùa Đông và phía Tây giáp tòa nhà Viettel và Sở Tài chính, phường Hiến Nam (TP Hưng Yên).

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là CTCP Bất động sản Việt – Nhật. Trước đó, ngày 5/3, công ty này cũng đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Trung tâm thương mại Go! Hưng Yên.

Theo tìm hiểu, Bất động sản Việt - Nhật (trước đây là Nhat Thai Nguyen Real Estate JSC) đã hoàn toàn về tay Central Retail từ tháng 8/2020 với giá trị thương vụ 161 triệu bath, khoảng 123 tỷ đồng.

Về phía Central Retail, doanh nghiệp này là công ty con của tập đoàn Central Group tập đoàn Thái Lan do gia đình tỷ Chirathivat quản lý trực tiếp. Gia đình Chirathivat hiện đang sếp thứ 4 trong những gia tộc giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính khoảng hơn 12 tỷ USD.

Những thương hiệu thuộc quyền quản lý của Central Retail bao gồm trong lĩnh vực thực phẩm có Central Food Hall, Tops Market, Tops Daily, Tops Superstore, Tops Online, Family Mart, GO!, Mini go!, và siêu thị Lan Chi.

Mảng thời trang bao gồm trung tâm mua sắm Central, trung tâm mua sắm Robinson, Supersports, Central Marketing Group (CMG) và Rinascente. Mảng điện tử gia dụng gồm Bao gồm Power Buy, Thai Watsadu, Baan & Beyond, Auto1, vFIX, OfficeMate, B2S, meb e-book và Nguyễn Kim. Và cuối cùng, mảng quản lý bất động sản gồm các đơn vị bán lẻ Robinson Lifestyle, Tops Plaza ở Thái, Siêu thị GO! (Big C) ở Việt Nam.

Theo BCTC quý 2/2023 của Central Retail, thị trường Việt Nam nửa đầu năm qua đã mang về 25.879 triệu baht (hơn 17.000 tỷ đồng) doanh thu cho tập đoàn này. Năm 2022, Central Retail cũng dẫn đầu doanh thu với hơn 36.000 tỷ đồng, bỏ xa loạt đối thủ.

Nhìn nhận Việt Nam là thị trường trọng điểm, đầu năm nay Central Retail tuyên bố bố khoản đầu tư trị giá 1,45 tỷ USD trong 5 năm tới vào Việt Nam. Trong giai đoạn 2023 – 2027, Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600, có mặt trên 57 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. Central Retail cũng đặt tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa kênh số một ngành thực phẩm và số hai mảng bất động sản – trung tâm thương mại tại Việt Nam vào năm 2027.

Hiện Central Retail vận hành hơn 340 cửa hàng bán lẻ trên 40 tỉnh thành tại Việt Nam, bao gồm 77 cửa hàng bán lẻ thực phẩm, trong đó có 38 đại siêu thị GO! và 39 siêu thị. Ngoài ra, còn có hơn 200 cửa hàng bán lẻ phi thực phẩm và 39 trung tâm thương mại GO! Malls.