Đại gia bất động sản công bố chương trình mua nhà trả góp lãi suất thấp trong 15 năm

Ngày 5-2, Công ty CP Vinhomes (Vinhomes) công bố chương trình "Mua nhà sang – An tâm tài chính". Theo đó, khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp, tương đương 15 triệu/tháng trở lên (gồm cả gốc lẫn lãi) và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.



Với chương trình này, người mua nhà Vinhomes chỉ cần chuẩn bị khoản vốn tự có tương đương 30% giá trị căn hộ. Phần còn lại, khách hàng được hỗ trợ vay ngân hàng và trả góp lên tới 15 năm. Đặc biệt, trong 2 năm đầu, khách hàng được chủ đầu tư Vinhomes bảo đảm lãi suất cố định là 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng.

Sau 2 năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi tối đa cho khách hàng. Cụ thể, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất ngân hàng áp dụng.

Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, người mua vẫn được bảo đảm chỉ phải trả lãi với mức trần tối đa 8%/năm với khu thấp tầng hoặc 9,5%/năm với khu cao tầng.

Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất nếu có sẽ do Vinhomes chịu trách nhiệm chi trả cho ngân hàng.

Quảng trường Kinh đô Ánh sáng rộng 3,2 ha với cột tượng Thần Ánh sáng cao 50 m tại Vinhomes Ocean Park 2

Chính sách bán hàng mới của Vinhomes mở ra cơ hội sở hữu nhà chưa từng có cho người dân, khi chi cần đầu tư một khoản trả góp rất nhỏ, tối thiểu từ 15 triệu mỗi tháng (gồm cả tiền gốc và tiền lãi - tùy từng căn) là đã có cơ hội sở hữu ngay nơi ở đẳng cấp.

Chương trình "Mua nhà sang – An tâm tài chính" hiện được áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark – Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM). Đây là những dự án, phân khu đắt khách bậc nhất hiện nay của Vinhomes nói riêng và thị trường bất động sản nói chung, nhờ môi trường sống đẳng cấp và khả năng sinh lời chắc chắn.

Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, cho biết Vinhomes đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tín dụng để lan tỏa mô hình này tới hầu hết dự án Vinhomes đang mở bán trên toàn quốc nhằm mở rộng hơn nữa sở hữu nhà cho đông đảo người dân.