Đại gia bất động sản vốn hóa gần 17.000 tỷ đồng nhưng doanh thu vỏn vẹn 8 tỷ đồng, sống nhờ bán công ty con

Công ty Bất động sản Phát Đạt vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024. Theo đó, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 8,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Phát Đạt là 170 tỷ đồng, giảm 12,3% so với lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm ngoái.

Giá vốn hàng bán của Phát Đạt cũng ghi nhận tăng vọt từ 715 triệu đồng từ quý 2 năm ngoái lên 6,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, khoản chi phí phát sinh 7,5 tỷ đồng, giảm gần một phần ba so với lũy kế 6 tháng năm ngoái là 21 tỷ đồng.

Do chi phí tăng cao nên dù doanh thu đã "khá khẩm" hơn so với kỳ năm ngoái thì lợi nhuận gộp quý này là 1,7 tỷ đồng, giảm so với lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái là 1,733 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, phần doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 6 tỷ đồng, chiếm 73% tổng doanh thu, phần còn lại là doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư.

Tuy nhiên, mảng đóng góp cao nhất vào doanh thu của Phát Đạt tới từ hoạt động đầu tư tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính là 203 tỷ đồng, giảm 2,62 lần so với cùng quý năm ngoái. Năm ngoái, hoạt động tài chính của Phát Đạt đạt 532 tỷ đồng.

Trong quý 2 này, hoạt động tài chính của Phát Đạt tới từ việc chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết, thu về 202 tỷ đồng, còn lại là lãi từ tiền gửi. Khoản này ở quý 2 năm ngoái ghi nhận 532 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ chuyển nhượng công ty cổ phần là 527 tỷ đồng, thu về 4 tỷ đồng từ việc mất quyền kiểm soát trong công ty con và 624 triệu đồng lãi tiền gửi.

Hiện tại, Phát Đạt đang đầu tư vào 3 công ty liên kết là công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản BIDICI, công ty cổ phần Bất động sản Commonwealth Properties và công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình PĐP. Tính từ cuối năm 2023 tới nay, Phát Đạt đã giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty BIDICI từ 49% xuống còn 24% (~ 547 tỷ đồng).

Trong báo cáo tài chính quý 2/2024, Phát Đạt đồng thời ghi nhận các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan. Phát Đạt đã thu tiền gốc và lãi cho vay gần 5 tỷ đồng từ công ty Cổ phần Bất động sản Commonwealth Properties và trả lãi + chi phí vay cho công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn AKYN.

Trước đó, ngày 22/7, con gái chủ tịch PDR, bà Nguyễn Thị Minh Thư hủy bán gần 1,1 triệu cổ phiếu PDR đã đăng ký bán từ ngày 20/6 - 19/7/2024. Trong văn bản công bố thông tin, bà Thư cho biết nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch tài chính. Tỷ lệ sở hữu tại công ty của bà vẫn giữ nguyên 0.81%, tương đương gần 7,1 triệu cổ phiếu.