Đại gia Lưu Quang Lãm thoái lui, Him Lam lần đầu lộ diện tại SGN

CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam vừa công bố về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (HoSE: SGN). Theo đó, Him Lam Land đã mua vào thành công 2.557.245 cổ phiếu SGN, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 7,6% vốn công ty.

Khối lượng cổ phiếu SGN mà Him Lam Land thực hiện mua vào đúng bằng khối lượng mà CTCP Đầu tư Khai thác Cảng (IMP Corp) sở hữu trước đó ở SAGS. Do đó, không loại trừ khả năng đây là thương vụ giao dịch thỏa thuận giữa IMP Corp và Him Lam Land.

Ngoài IMP Corp, tính đến cuối quý I/2023, cơ cấu sở hữu SGN còn 3 cổ đông lớn khác là ACV (48,03%), SSI (7,61%), Vietjet Air (9,11%). Phần 17,46% cổ phần SGN còn lại được nắm giữ bởi các cổ đông nhỏ lẻ, bên cạnh một lượng không đáng kể cổ phiếu quỹ.

Diễn biến Him Lam Land trở thành cổ đông lớn của SGN được xem như bước tiến tiếp theo của nhóm Him Lam Group ở lĩnh vực hàng không. Trước đó, dù chưa trực tiếp đứng trên trong cơ cấu sở hữu Bamboo Airways nhưng Him Lam Group được cho là có tiếng nói lớn ở hãng bay một thời của ông Trịnh Văn Quyết.

Điều này có thể thấy ở khoản vay 8.000 tỷ đồng của CTCP Him Lam cho Bamboo Airways, hay việc nhà sáng lập 'đế chế' Him Lam - ông Dương Công Minh đóng vai trò Cố vấn cấp cao HĐQT Bamboo Airways kể từ tháng 8/2022.

Về phía SGN, doanh nghiệp trong quý I/2023 ghi nhận doanh thu thuần 329 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 98% lên hơn 56 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả lợi nhuận tăng mạnh, SGN cho biết tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới những tháng đầu năm tiếp tục được kiểm soát tốt, giúp sản lượng khai thác của các hãng hàng không, đặc biệt là các chuyến bay quốc nội, tăng cao trong tháng 1, đầu tháng 2, sau đó giảm dần và ổn định.

Trong khi đó, cùng kỳ năm 2022 là giai đoạn đầu Chính phủ Việt Nam cho phép mở cửa du lịch, thích ứng với tình hình mới nên sản lượng khai thác chưa phục hồi nhiều, do đó doanh thu quý này tăng cao so với cùng kỳ.

Thương vụ 1 vốn 5 lời của doanh nhân Lưu Quang Lãm

Thương vụ đề cập phần đầu bài viết chính thức đánh dấu IMP Corp của doanh nhân Lưu Quang Lãm thoái hết vốn khỏi SGN sau gần 1 thập niên nắm giữ cổ phần.

IMP Corp tham gia vào SGN từ cuối năm 2014, và cùng VietJet và CTCP Đầu tư và Thương mại Hoàn Lộc Việt là 3 nhà đầu tư chiến lược tham gia mua thoả thuận lần lượt 13%, 4% và 2,25% cổ phần SGN, với giá theo hợp đồng là 14.100 đồng/CP, thời hạn nắm giữ cổ phần là 5 năm. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá bình quân trong phiên IPO SGN diễn ra sau đó là 44.693 đồng/CP.

Nếu tính theo giá thị trường phiên 1/6 của SGN là 74.000 đồng/CP, gấp hơn 5,2 lần so với giá vốn năm 2014. Trước đó, hồi năm 2019, IMP Corp đã sang tay trọn lô hơn 1,7 triệu cổ phiếu SGN cho Vietjet với giá 141,5 tỷ đồng, tương đương 81.400 đồng/CP, gấp gần 6 lần giá vốn năm 2014.

Chốt lời "khủng" sau gần 10 năm làm cổ đông chiến lược của SGN, đây có thể coi là khoản đầu tư đầy hiệu quả của IMP Corp, cũng như ông chủ đứng sau nó - doanh nhân Lưu Quang Lãm.